8 مليارات برميل تداولات قياسية لبورصة دبي للطاقة في 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت بورصة دبي للطاقة، البورصة الدولية الأولى في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، نمواً استثنائياً في أحجام التداول والتسليم الفعلي لعام 2023، معززة دور عقد عمان الآجل وأهميته كمؤشر سعري للنفط الخام في الأسواق الآسيوية وثالث أهم معيار لأسعار النفط الخام في العالم.

وشهدت بورصة دبي للطاقة في عام 2023 ارتفاعاً في كل من أحجام التداول لشهر التسليم ليصل إلى 8 مليارات برميل، مقارنة بـــ 752 مليون برميل في عام 2022، وأحجام التسليم الفعلي التي وصلت إلى 210 ملايين برميل، مقارنة بـ 181 مليون برميل في عام 2022، محققة بذلك أعلى مستوى منذ 2018 على جميع الأصعدة.

والأداء المتميز لبورصة دبي للطاقة خلال الأعوام الأخيرة إلى تعزيز مكانتها عالمياً، حيث يساهم العقد الآجل لخام عمان بتسعير أكثر من 36% من إجمالي خام الشرق الأوسط المصدر إلى الأسواق الآسيوية مقارنة بنسبة 8% في عام 2007.

وقال رائد السلامي المدير العام لبورصة دبي للطاقة: "كان عام 2023 حافلاً بالمتغيرات الإيجابية والإنجازات البارزة في الأداء العام للبورصة والشراكات الاستراتيجية التي ستسمح لنا باستكمال تطوير خدماتنا وتعكس هذه الأرقام اليوم قيمة بورصة دبي للطاقة وأهمية العقد الآجل لخام عمان في استكشاف أسعار النفط في المنطقة، وفي تقديم فرص التحوط للعملاء.. ومع بداية العام الجديد، نحن متمسكون بالحفاظ على هذا الزخم الإيجابي على الرغم من التغيرات المستمرة في مجال الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ونتطلع إلى مواصلة تحديد معايير جديدة للتميز وتوفير أفضل الحلول لعملائنا."

وتشمل الإنجازات البارزة لبورصة دبي للطاقة في عام 2023 خطوات مهمة مثل تحقيق تسليم 3 مليارات برميل عبر آلية التبادل منذ التأسيس، وإجمالي تداول يتجاوز 20 مليار برميل.

وعقدت البورصة مؤخراً، في بداية هذا العام، شراكة استراتيجية مع مجموعة تداول السعودية، مما يساهم في تعزيز خبراتها وإمكانيات نموها، ويفتح الأفاق لفرص جديدة ومتنوعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز