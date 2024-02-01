الأغذية والعقارات والرعاية الصحية تتصدر فعاليات «دبي التجاري» في فبراير

المصدر: دبي - البيان

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كشف مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة فعاليات شهر فبراير الجاري، والتي تضم مجموعة واسعة من أشهر الفعاليات والمعارض والمؤتمرات. وتشمل قائمة الفعاليات القادمة مجموعة متنوعة من فعاليات القطاعات الحيوية بما فيها الرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والعقارات، وغيرها.

وتقام هذا العام الدورة الثالثة والعشرون من معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط، والذي يحظى بمكانة عالمية مرموقة، بوصفه المنتدى الذي يشهد إطلاق أحدث التقنيات في مجال الطب المخبري، وذلك في الفترة من 5 إلى 8 فبراير. وستشهد نسخة هذا العام زيادة مساحة العرض نظراً لازدياد عدد الجهات العارضة بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنةً بالدورات السابقة. وتشارك الجهات العارضة ضمن ثماني فئات مخصصة للمنتجات بما يشمل منتجات الاستخدام الواحد، والرعاية الصحية، والخدمات العامة، والتصوير، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والمختبرات، والمعدات الطبية، والأدوية ومنتجات التغذية. كما يتضمّن مؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط لهذا العام 12 موضوعاً تغطي إدارة المختبرات، وأمراض الدم، والكيمياء السريرية والمناعة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

«إيدك»

وينطلق مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك) في الفترة من 6حتى8 فبراير، ويُعدّ هذا الحدث أكبر معرض ومؤتمر علمي سنوي في مجال طب الأسنان على مستوى العالم، ومرجعاً معرفياً لخبراء طب الأسنان والأكاديميين والمهنيين في جميع أنحاء العالم. وتتمحور دورة هذا العام من المؤتمر حول التعليم ونقل الابتكار، بالإضافة إلى احتضان عددٍ من الأنشطة والفعاليات المتخصصة. ومن أهم الفعاليات والأنشطة التي تستضيفها دورة هذا العام فعالية ندوات القطاع، وهي منصّة مخصّصة للمعرفة والابتكار، والتي تتيح لأبرز مزوّدي الحلول وقادة الفكر تبادل المعارف والأفكار والرؤى التي تساهم في تطور القطاع. ويتضمن المؤتمر أيضاً «إيدك ستارت أب» و «إيدك ستارز» التي ستوفر مجموعة من التجارب المباشرة والقصص التحفيزية والأنشطة التفاعلية.

ويُقام المؤتمر السنوي للجمعية العربية للأشعة التداخلية، والذي يُعدّ الأضخم من نوعه على مستوى المنطقة، في الفترة من 10 إلى 13 فبراير، ويشهد مشاركة أكثر من 150 متحدثاً، على مدى أربعة أيام، يقدمون خلالها مجموعة مميّزة من المحاضرات والعروض التقديمية، إضافة إلى ورش العمل والجلسات التعليمية والتفاعلية، التي تشمل علاج الأورام التداخلي، والانصمام، وأمراض الشرايين الطرفية، والتعامل مع السكتة الدماغية، وتمدد الأوعية الدموية، وغيرها.

«بريك بلك»

وينعقد مؤتمر «بريك بلك الشرق الأوسط» أضخم فعالية لقطاع شحن البضائع والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة في الفترة من12 إلى 13 فبراير. ويمثل هذا المؤتمر منصة استثنائية ونقطة تواصل لأكثر من 2,000 شركة على امتداد سلسلة توريد القطاع الصناعي، كما يستقطب صناع القرار وأصحاب المشاريع من جهات مختلفة تشمل الجهات الحكومية والخاصة، ويستضيف مؤتمراً بارزاً يستمر لمدة يومين.

«جلفود»

ويتصدّر معرض «جلفود» قائمة أبرز فعاليات النصف الثاني من شهر فبراير حيث يُقام في الفترة من 19 إلى 23 فبراير. ويُعتبر هذا الحدث السنوي الأكبر والأكثر تأثيراً في عالم المأكولات والمشروبات، وأحد أهم الفعاليات الرئيسية في مركز دبي التجاري العالمي. وعلى غرار النجاح الكبير الذي حققه المعرض في دورة العام الماضي ستشهد دورة عام 2024 مشاركة أوسع، مع عرض مجموعة أكبر من المنتجات والابتكارات في قاعات المعرض الممتدة على مساحة أكثر من مليون قدم مربع. ويستمتع زوار هذا المعرض بمجموعة مميّزة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية الممتعة؛ مثل فعالية «توب تيبل» التي تضم نخبة من أشهر الطهاة العالميين الحائزين على نجمة ميشلان؛ و«فيم فوروورد» التي تستعرض سلسلة من القصص حول الطاهيات اللاتي أحدثن نقلةً نوعية في مجال الطهي؛ و«جلفود إنسباير» حيث يجتمع قادة الفكر ورواد الأعمال والمؤثرين في عالم الطهي ويناقشون مواضيع مثل التجارة الإلكترونية وكيفية تحقيق صفر نفايات. كما يحظى الزوار بفرص الإطلاع على مستقبل القطاع من خلال فعالية «فود فيرس»، وتجربة التطبيقات العملية للميتافيرس، من خلال مجموعة من ورش العمل بمشاركة خبراء متخصصين في مجالات البلوك تشين والتكنولوجيا العميقة والرموز غير القابلة للاستبدال والعملات المشفرة.

معرض العقارات الدولي

وينعقد معرض العقارات الدولي خلال الفترة من 27 حتى 29 فبراير، ويُشكل منصة مرموقة تُسلط الضوء على قطاع العقارات المتطور في دبي، وبعض الأسواق العقارية الرائدة حول العالم. ويُعد المعرض أكبر فعالية من نوعها لبيع وشراء العقارات المحلية والعالمية في الشرق الأوسط، ووجهة متكاملة للمشترين والمستثمرين. كما يتيح للزوار زيارة أجنحة الدول المشاركة في المعرض، والتعرف على أحدث العروض العقارية الرائدة في السوق من المطورين الإقليميين والعالميين مباشرةً. ويبرز معرض «ميجا بروبرتي شو» كأحد أهم الفعاليات المميزة في دورة هذا العام، حيث يستعرض مطورو العقارات من دولة الإمارات أضخم العروض والصفقات العقارية.

مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية

ويُقام «مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية» يومي 27 و 28 فبراير، تحت شعار «قيمة مضاعفة: دور الهيئات في تمكين التغيير»، حيث سيشهد المشاركون يومين حافلين بالمناقشات التفاعلية وتبادل الرؤى والأفكار، ومناقشة الأسباب التي تجعل من الهيئات الاقتصادية قوى فاعلة ومؤثرة في التحول الإيجابي. كما يوفر المؤتمر منصة مثالية لاستكشاف الاستراتيجيات المبتكرة والاطلاع على أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز آليات التعاون بين مختلف الأطراف.

وينعقد مؤتمر WCA العالمي خلال الفترة من 27 فبراير حتى 2 مارس، حيث يجتمع متخصصو الخدمات اللوجستية من جميع أنحاء العالم في أكبر فعالية من نوعها من للشبكات اللوجستية في العالم. كما يحظى أصحاب الشركات والأعمال المشاركين من أكثر من 150 دولة بفرصة فريدة لتطوير أعمالهم وتعزيز الوصول إلى أسواق جديدة.

«أفلييت وورلد دبي»

ويُقام يومي 28 و29 فبراير أفلييت وورلد دبي، الفعالية الأبرز عالمياً لاجتماع ولقاء أفضل شركات التسويق بالعمولة «الأفلييت» ورواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية حول العالم. وتجمع الفعالية أكثر من5,500 خبير ومتخصّص في هذا المجال لمدة ثلاثة أيام مكثفة من التواصل والتعلّم وتبادل الخبرات. كما سيقوم نخبة من الخبراء في هذا المجال بتقديم سلسلة قيّمة من العروض التقديمية والنصائح الاستراتيجية ودراسات الحالة الواقعية.

وتعكس أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي لشهر فبراير الدور الحيوي للمركز كمساهم رئيسي في تعزيز سياحة الأعمال والتجارة، ودوره كمنصة عالمية للأعمال والتواصل والابتكار عبر مختلف القطاعات.

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