«سيركو» تستحوذ على «كلايمتايز» الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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استحوذت «سيركو الشرق الأوسط»، الشركة العالمية للخدمات العامة، على شركة «كلايمتايز Climatize» التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، والحائزة على العديد من الجوائز والمُتخصصة في حلول الاستدامة والاستشارات الهندسية؛ في خطوة من شأنها تعزيز قدرات «سيركو» على تقديم خدمات متكاملة، وبالتالي تمكين الحكومات والمؤسسات من تحقيق أهدافها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات، لبناء مستقبل أفضل للجميع.

ويُعزز هذا الاستحواذ الاستراتيجي التزام «سيركو» تجاه تقديم الخدمات البيئية وحلول الاستدامة رفيعة المستوى ضمن قطاع البيئة المبنية ومُختلف القطاعات الأخرى، لا سيما أن هذا الإعلان يأتي بعد مرور عام على إطلاق قسم الاستشارة المُخصصة بنجاح.

وسيؤدي هذا الاستحواذ إلى دمج الخبرات الهائلة، والإمكانات العالمية، والشبكة الإقليمية التي تتمتع بها «سيركو»، مع المهارات المُتخصصة، والخبرات التشغيلية العملية لشركة «كلايمتايز»، مُسفرًا عن ابتكار حزمة من الخدمات الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لتستفيد منها الحكومات والشركات على حدٍ سواء. يُعد هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية «سيركو» الحالية التي تتبنى مفهوم القيادة الهادفة، عبر دمج الممارسات القائمة على الاستدامة في قلب أعمالها.

وتأسست شركة «كلايمتايز» الرائدة بيئيًا في هندسة المباني الخضراء واستراتيجيات الاستدامة في عام 2018، مُتخذة من دولة الإمارات مقرًا لها. عقب هذا الاستحواذ، ستُقدم «كلايمتايز» مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية لشركة سيركو، بما في ذلك استشارات صافي الانبعاثات الصفري والمباني الخضراء، وتقييمات دورة الحياة، وإدارة كفاءة الموارد، ودمج التقنيات الخضراء، لتمكين العملاء من الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات.

وبالإضافة إلى التزام المؤسسات بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، فإنها ستتمكن أيضًا من تقليل التكاليف التشغيلية عبر إدارة الأصول الرقمية، مما يوفر للمواطنين والمقيمين أفضل تجربة عملاء امتثالًا بأعلى المعايير العالمية، فضلًا عن تمكين عملاء «سيركو» من تحقيق طموحاتهم الواعدة ببلوغ الحياد الصفري الكربوني، لغد مشرق أكثر اخضرارًا.

وتُعد هذه أول عملية استحواذ يقوم بها قسم الاستشارة المُخصصة في «سيركو»، بعدما حقق نجاحًا منقطع النظير في العام الأول منذ إطلاقه في فبراير 2023. ويعتبر توقيت الاستحواذ مثاليًا، إذ تتصدر الأجندة البيئية قائمة الأولويات في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بعد قرارات وتوصيات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28».

وقال «فيل ماليم»، الرئيس التنفيذي لشركة «سيركو» الشرق الأوسط: «لم تعُد الاستدامة والقيادة الهادفة مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة حتمية، يسعى كل فرد في «سيركو» إلى تحقيقها، ونحن سعداء أن فريق العمل في «كلايمتايز» يشاطروننا المبادئ والقيم ذاتها. سيُمكننا هذا الاستحواذ من تعزيز قدراتنا الاستشارية، فضلًا عن مساعدة الحكومات وكبرى المؤسسات في تسريع وتيرة الوصول إلى هدف صافي الانبعاثات الصفري، من خلال تقديم مجموعة أوسع نطاقًا وأكثر تنوعًا من الخدمات المتكاملة من الألف إلى الياء، بهدف تنمية الأعمال مع الحفاظ على الكوكب، لمستقبل أفضل وأكثر اخضرارًا».

وقالت إنجي جابر، المديرة الإدارية لشركة «كلايمتايز»: «لطالما كانت لدينا طموحات وآمال عريضة لتوسيع نطاق خدماتنا وتطويرها في عام 2024، مما يجعلنا فخورين بهذه البداية القوية للعام الجاري. بمجرد أن التقينا بفريق عمل «سيركو»، أدركنا إننا نتشارك الأفكار ذاتها فيما يتعلق بتعزيز جهود الاستدامة، لذا فإننا متحمسون تجاه هذا الاستحواذ لأنه سيُمكننا من تعزيز قدراتنا لإيجاد حلول أكثر ابتكارًا وفعالية، فضلًا عن توسيع نطاق عملياتنا في أسواق وقطاعات جديدة، لضمان بقاء فريق العمل في طليعة تطورات الصناعة».

وأضافت: «إن الاندماج مع «سيركو»، سيفتح أمامنا أبواب مرحلة جديدة زاخرة بالنمو والابتكار، لا سيما أن 2024 يُعد عامًا فارقًا بالنسبة لنا، بفضل تصدر القضايا البيئية المشهد الإقليمي عقب صدور قرارات وتوصيات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».

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