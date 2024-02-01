40 ملياراً أرباح بنوك دبي في 2023 بنمو65.8%

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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حققت بنوك دبي نمواً قوياً في الأرباح الصافية خلال عام 2023، بنسبة بلغت 65.8%، لتصل إلى 39.8 مليار درهم، مقابل 24 مليار درهم في عام 2022.

وتصدّر «الإمارات دبي الوطني»، قائمة بنوك دبي من حيث الربحية، مسجلاً أرباحاً سنوية قياسية، حيث قفزت بنسبة 65% لتصل إلى 21.5 مليار درهم في 2023 (شاملة أرباح مصرف الإمارات الإسلامي) بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

وقفز صافي أرباح مصرف الإمارات الإسلامي، بنسبة 71% لتصل إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق عند 2.12 مليار درهم خلال العام الماضي، مدفوعة بالمسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسناً في نظرة الأعمال.

وحقق بنك «المشرق»، نمواً قوياً في صافي الأرباح ليصل إلى 8.6 مليارات درهم في 2023 بنمو كبير نسبته 130% على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة.

وسجل «دبي الإسلامي» نمواً بنسبة 26% على أساس سنوي ليتجاوز صافي الأرباح 7 مليارات درهم، مقابل 5.55 مليارات في 2022، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

ونجح «دبي التجاري» في تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 2.65 مليار درهم في 2023 بنمو نسبته 45.2% مقارنة بالعام السابق. وارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 4.9 مليارات درهم بنسبة 29.5% نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات.

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