الإمارات تتصدر المنطقة في مؤشر النزاهة

المصدر: (دبي - البيان)

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احتلت دولة الإمارات المرتبة السادسة والعشرين عالمياً على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فيما تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكون بذلك إحدى أكثر الدول شفافية ونزاهة في العالم.

وحصلت الإمارات على 68 نقطة على المؤشر العام لمكافحة الفساد، لتتفوق على دول مثل تايوان وتشيلي وكوريا الجنوبية والبرتغال ولتوانيا ولاتفيا. ويعيش 80% من سكان العالم في دول ينخفض فيها مؤشر مدركات الفساد أقل من المتوسط البالغ 43 درجة، بينما تشكل الدول الـ25 على المؤشر 10% من سكان العالم.

لذلك يظل الفساد يشكل تحدياً لغالبية سكان الكوكب. وتعاني كل مناطق العالم إما من ركود في جهودها الشاملة لمكافحة الفساد، أو تظهر عليها علامات التراجع، ومع ذلك فقد تمكنت بعض البلدان من تحسين نتائجها بشكل ملحوظ في العقد الماضي، ما يدل على أن التقدم ممكن في أي بيئة.

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