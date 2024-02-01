غرفة دبي العالمية تستعرض فرص توسع الشركات المحلية في فيتنام وإندونيسيا

المصدر: دبي – البيان

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نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أولى فعاليات مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر» لعام 2024.

وذلك لتسليط الضوء على الفرص الواعدة أمام الشركات العاملة في الإمارة للتوسع في أسواق جنوب شرق آسيا، وتحديداً في إندونيسيا وفيتنام.

واستعرضت الفعالية، التي استضافت 120 مشاركاً من مختلف القطاعات الاقتصادية، أوجه التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بين دبي وكل من إندونيسيا وفيتنام، وذلك عبر سلسلة من العروض التقديمية وحلقات النقاش التفاعلية مع خبراء من كلتا الدولتين.

وناقشت فعالية «فرص الأعمال تحت المجهر»، التي حضرها نغوين مانه توان، سفير جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية لدى الدولة، فرص واستراتيجيات دخول السوق في كل من إندونيسيا وفيتنام.

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يشكل التواجد في دبي ميزة حيوية للشركات في مختلف القطاعات، وذلك بفضل ما توفره الإمارة بشكل متجدد من ميزات نوعية وخدمات مبتكرة تعزز نمو وازدهار القطاع الخاص، وتحفز توسع أعمال الشركات المحلية على المستوى الإقليمي والعالمي».

وأضاف: «تأتي فعالية «فرص الأعمال تحت المجهر» في إطار جهودنا لدعم توسع الشركات العاملة في دبي على المستوى الإقليمي والعالمي، والتمهيد لتعزيز أعمالها والدخول في شراكات بناءة في الأسواق الخارجية الواعدة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويعزز العلاقات التجارية والاستثمارية لدبي مع العالم».

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