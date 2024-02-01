11.8 % نمو مبيعات «أدنوك للتوزيع» من الوقود في الإمارات والسعودية

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت «أدنوك للتوزيع»، الشركة المتخصصة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أبرز النتائج التشغيلية المبكرة التي حققتها خلال عام 2023، على أن يتم الإعلان عن النتائج المالية لعام 2023 في شهر فبراير 2024.

حيث سجلت الشركة ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 11.8% في كميات من الوقود المباعة على أساس سنوي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والسعودية) - مع زيادة سنوية بنسبة 9.6% في مبيعات وقود التجزئة، وبنسبة حوالي 16.2% في مبيعات الوقود التجاري على أساس سنوي.

ويأتي هذا النمو مدفوعاً بانتعاش النشاط الاقتصادي في قطاع التنقل في المنطقة إلى جانب زيادة مساهمة عمليات الشركة في السعودية.

واستمرت الشركة في تسجيل نمو في قطاعي الوقود والتجزئة لترسي بذلك معايير جديدة في إطار التوسع محلياً ودولياً، كما حققت إنجازات ملحوظة في مجال تعزيز الاستدامة وترقية تجربة تسوق العملاء.

وواصلت الشركة توسعة شبكة محطاتها طوال عام 2023، حيث تجاوزت هدفها لافتتاح 25-35 محطة خدمة جديدة في 2023، بافتتاح 41 محطة خدمة جديدة في كل من الإمارات والسعودية ومصر، ليصل بذلك إجمالي عدد محطات الخدمة في أدنوك للتوزيع إلى 840 محطة خدمة في نهاية العام منها 597 محطة خدمة في دولة الإمارات والسعودية.

وتعزز حضور الشركة على الصعيد الدولي باستحواذها على حصة 50% من أعمال شركة «توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م»، التي تشمل محفظة أعمال متنوعة تضم أكثر من 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة ومتاجر تجزئة وأعمال وقود الطائرات وزيوت التشحيم.. وتم افتتاح أول 9 محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك للتوزيع في النصف الثاني من عام 2023 في مواقع استراتيجية في مصر توفر للمجتمعات المحلية باقة واسعة من الخدمات.

وخلال عام 2023، سجلت محطات خدمة أدنوك في الدولة 179.7 مليون معاملة وقود تجزئة، مما يعني خدمة حوالي 500.000 عميل يومياً. حققت أعمال التجزئة لغير الوقود في الشركة أداءً قوياً، حيث ارتفعت المعاملات بنسبة 12.9% على أساس سنوي، إلى جانب تحقيق أعلى معدل تحول من الوقود إلى متاجر التجزئة خلال أربع سنوات بلغ 24.7%.

وواصلت الشركة الاستثمار في حلول التنقل المستدام، وعملت على تسريع خطط تزويد محطاتها بنقاط شحن المركبات الكهربائية، حيث دشنت المرحلة الأولى من نقاط شحن المركبات الكهربائية السريعة وفائقة السرعة، ليصل عدد نقاط الشحن المتوفرة في محطات الشركة بنهاية العام إلى أكثر من 50 في مواقع استراتيجية عبر شبكتها.

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