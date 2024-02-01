«جمارك دبي» تستعرض خدمة تقارير التصدير للتاجر

المصدر: دبي – البيان

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عززت «جمارك دبي» من سعادة متعامليها خلال فعالياتها لأسبوع الجمارك التاسع.

حيث نظمت الدائرة ورشة توعية عن خدمة تقارير التصدير للتاجر لمجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس الاستشاري لجمارك دبي، وتحرص الدائرة على مشاركة العملاء فعالياتها المتنوعة باعتبارهم شركاء استراتيجيين في مسيرة التنمية والنجاح، وسجلت نسبة سعادة العملاء 95.4 % وفق نتائج دراسة سعادة متعاملي حكومة دبي 2023.

حضر الورشة الدكتور مصطفى ساس رئيس مجموعة تجار مواد البناء، ونيانا نندكومار من جمعية وكلاء الملاحة بدبي، ومجموعة عمل تجار الفواكه والخضروات، ومجموعة عمل تجار مواد البناء، ومجموعة عمل التوزيع واللوجستية، ومجموعة عمل مصنعي الحديد الصلب، وعدد كبير من ممثلي مجموعات الأعمال والتجارة بحضور أكثر من 80 مشاركاً. واستعرض محمود إقبال، محلل أول في «جمارك دبي».

خدمة «تقارير التصدير للتاجر» والتي تصب في مصلحة إسعاد المتعاملين عبر توفير الكلفة والوقت عليهم، وقام بتوضيح أهدافها التي من شأنها التسهيل على التجار لتطبيق نسبة الصفر لضريبة القيمة المضافة على تصدير السلع من قبل وكلاء التخليص أو وكلاء الشحن المعينين من قبل المشترين في الخارج، خلال فترة محددة بـ 90 يوماً، وكان التجار يواجهون تحدياً يتمثل في عدم قدرتهم تطبيق نسبة الصفر على صادرات السلع بسبب عدم وجود ما يثبت القيام بعملية التصدير.

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