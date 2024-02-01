«تيراسيل بروبرتيز» توسّع حضورها في دولة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «تيراسيل بروبرتيز»، الشركة العاملة في مجال تطوير العقارات الفاخرة، عن عزمها توسيع محفظتها العقارية في دولة الإمارات والمساهمة في رسم ملامح مشهد العقارات فائقة الفخامة على المستوى المحلي. وتشكل الشركة جزءاً أساسياً من محفظة مجموعة تيراسيل التي تأسست في عام 1985.

ونجحت الشركة بعد خمس سنوات فقط من تأسيسها في تجسيد قيمها الأساسية في جميع العقارات التي طورتها، والتي يبرز منها مشروع ذا إمبريال الفاخر في دبي هيلز، أحدث مشاريع الشركة، حيث حقق في شهر ديسمبر الماضي الرقم القياسي لأعلى سعر للقدم المربع في عقار غير مطل على الواجهة البحرية للخليج العربي.

ومع ازدهار سوق العقارات الفاخرة في الإمارات وتنامي التركيز على المشترين من أصحاب المليارات، لا سيما بعد بيع 176 منزلاً بقيمة 845 مليون دولار خلال النصف الثاني من عام 2023 وبيع 219 عقاراً سكنياً فاخراً على مدار العام نفسه، يتوقع المحللون نمو قطاع العقارات الفاخرة بنسبة تتراوح بين 10-13% في عام 2024، مدفوعاً بزيادة الطلب على العقارات التي تزيد قيمتها على 30 مليون دولار.

وقال أوجوال جويل، مدير مجموعة تيراسيل: «نعمل على تعزيز حضورنا وتوسيع أعمالنا في الإمارات، لا سيما أننا وجدنا فرصة مميزة في سوق العقارات الفاخرة بالدولة».

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