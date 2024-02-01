«ترف» تكشف عن مشروع «تشيلو» السكني في قرية جميرا الدائرية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «ترف»؛ شركة التطوير العقاري التابعة لمجموعة ياس القابضة الاستثمارية في الإمارات، عن إطلاق «تشيلو»؛ مشروعها السكني الرابع في قرية جميرا الدائرية.

ويضم المشروع مجموعة واسعة من خيارات السكن، بدءاً من شقق الاستوديو، والشقق من غرفة أوغرفتين أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى منازل البنتهاوس المؤلفة من أربع غرف نوم، بمساحات تتراوح من 430 إلى أكثر من 5.000 قدم مربع.

وقالت لو بينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: «تشيلو هو مشروعنا الثاني في مدينة جميرا الدائرية، مما يعزز وجودنا في تلك المنطقة الحيوية بصفتنا أحد أبرز المطورين في دبي. ومع دخول ياس القابضة عامها الثاني في مجال العقارات، نؤكد تفاؤلنا بالأداء المتميز لسوق العقارات في دبي، ونتطلع إلى الكشف عن المزيد من مشاريعنا الجديدة خلال 2024».

وقال أحمد شبل، الرئيس التنفيذي لشركة ترف: «يتميز مشروع تشيلو بموقعه القريب من أبرز مراكز العمل والتسوق والترفيه. ويقع بالقرب من حديقة حلفا، ومدرسة جيه إس إس العالمية وفندق فايف قرية جميرا، مما يتيح للسكان الوصول إلى مجموعة واسعة من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي مع سهولة الوصول إلى مختلف مناطق دبي عبر شارع الخيل وشارع حصة».

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