«فلل» للإسكان تعتزم تسليم 50 فيلا في 2024

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «فلـل» للإسكان، عن تصميم وتنفيذ 50 فيلا سكنية سيتم الانتهاء من تشييدها بشكل كامل في هذه السنة 2024.

وأشارت الشركة إلى أن تسليم هذه الوحدات السكنية لعملائها المواطنين سيسهم بشكل كبير في تلبية الطلب المتزايد على المساكن في الدولة.

وتقدم «فلـل» خدمات تصميم وبناء المساكن لعملائها في فترة لا تتجاوز 15 شهراً، بدءاً من مرحلة التصميم ووصولاً إلى مرحلة التسليم وذلك عبر مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات المعتمدة لديها، وتقوم «فلـل» بالتحقق من مطابقة الأعمال للمواصفات والتصميمات والأسعار والجداول الزمنية المتفق عليها.

وأكد غيث الهاشمي، مدير مركز علاقات المتعاملين في فلـل للإسكان، أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة لسجل إنجازات الشركة، مشيراً إلى أنها تبرز التزام الشركة توفير خدمات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتمكين الأسر الإماراتية من الحصول على المسكن المناسب.

وتقدم «فلـل» خدمة إدارة مشروعات الإسكان للمواطنين الحاصلين على أراضٍ سكنية من مختلف جهات وبرامج الإسكان في الدولة، مع الالتزام بالوقت المحدد والميزانية المعتمدة، كما تعمل على تعزيز التعاون مع مجموعة من المصارف لتوفير خيارات تمويل متنوعة، ما يسمح لعملائها بالاستفادة من خيارات السداد المرنة والمدد الزمنية الطويلة ومعدلات الربح التنافسية.

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