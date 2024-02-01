استبيان لشركة «إيموبلياري»: إقبال متزايد في دبي على تملّك العقارات للسكن والاستثمار

المصدر: دبي - البيان

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كشفت استبيان لشركة «إيموبلياري» العقارية عن إقبال لافت على تملك العقارات للسكن والاستثمار في دبي.

ويظهر الاستبيان تزايد الإقبال على تملك المنازل وعلى الإيجار أيضاً، مما يدل على مكانة المدينة المتنامية كوجهة استثمارية رائدة، كما يعكس رغبة المستثمرين في التملك في قطاع العقارات.

وكشفت نتائج الاستبيان أن غالبية المشترين المحتملين يبحثون عن منازل للاستخدام الشخصي. وأعرب ما يقرب من 60% من المشاركين عن نيتهم شراء عقار للعيش فيه، بينما تعتبر البقية العقارات فرصة استثمارية مناسبة. ويسلط هذا الاتجاه الضوء على سوق دبي المتطور، حيث لا تتوقف فكرة امتلاك المنزل على الرغبة في الحصول على مساحة شخصية فحسب، بل أيضاً هناك تطلعات للاستثمار العقاري وتحقيق العائد المالي.

وشارك في الدراسة الشاملة شريحة سكانية واسعة من الإمارات. وقدم المشاركون من الإمارات السبع، أفكارهم حول تفضيلاتهم وتصوراتهم لسوق العقارات في دبي. وتراوحت أعمار غالبية الذين شملهم الاستطلاع بين 18 و34 عاماً، حيث جاء متوسط الاستجابة بنسبة 70% من الرجال والباقي من النساء. وكان للاستطلاع دور محوري في فهم الاتجاهات المتغيرة نحو ملكية المنازل والاستثمار في المنطقة.

خبرات

وأظهر الاستبيان أن المعلومات العامة التي يمتلكها السكان حول عملية شراء المنازل في دبي مقسمة بالتساوي، حيث قال ما يقرب من نصف المشاركين أن لديهم الخبرة والمعرفة الكاملة حول عمليات الشراء. والنصف الآخر ليس لديهم معرفة بهذا المجال، وهنا تبرز الحاجة لتثقيف هذه الفئة حول عمليات الشراء وتفاصيلها. ويعتبر هذا الجانب بالغ الأهمية لأنه يعكس إمكانية نمو السوق بشكل أكبر مع تزايد إطلاع المزيد من الأفراد على الفروق الدقيقة في المعاملات العقارية في دبي.

كما كشف الاستطلاع عن رغبة أغلبية كبيرة بالعيش في الفلل، حيث يفضل ما يقرب من 75% من المشاركين هذا الخيار.

وقال أوليفر متري، الخبير العقاري والشريك المؤسس لشركة إيموبلياري دبي: «إن النتائج التي حصلنا عليها من خلال الاستبيان تسلط الضوء على المشهد العقاري المتطور في دبي. ويعد التفضيل المتزايد لملكية المنازل مؤشراً واضحاً على قوة سوق العقارات في المدينة وجاذبيتها كملاذ استثماري آمن.

يعد مزيج دبي الفريد من المعيشة الفاخرة ووسائل الراحة والرفاهية ذات المستوى العالمي والسياسات التي تدعم المستثمرين مثل الإقامة الذهبية من العوامل الرئيسية التي تدفع هذا الاتجاه. ولا يعكس هذا التحول الثقة في السوق فحسب، بل يشير أيضاً إلى مستقبل أكثر أماناً ومدفوعاً بالاستثمار لأصحاب المنازل في دبي».

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