إطلاق «فور بوينتس باي شيراتون» العين

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت «مجموعة إس بي آر»، أمس، اتفاقية شراكة مع «ماريوت الدولية»، لإطلاق أول فندق «فور بوينتس باي شيراتون» في مدينة العين، المقرر افتتاحه في الأول من مارس 2024، بعدما جرى تحويله من علامة «هيلي ريحان باي روتانا» إلى «فور بوينتس باي شيراتون». ويقع الفندق بمنطقة هيلي. ويضمّ 251 غرفة وجناحاً.

وقال خالد صعب، المدير العام الإقليمي لـ«ريزيدنس إن شارع الشيخ زايد دبي»، و«فور بوينتس باي شيراتون» المرتقب افتتاحه قريباً: «يسعدنا أن نكون حاضرين في العين، المعروفة بروعة طبيعتها، والتي اختيرت عاصمةً للسياحة الخليجية 2025 .

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