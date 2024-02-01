خالد القاسمي يفتتح معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بمشاركة 500 عارض

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أمس، فعاليات النسخة الـ53 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الحدث الأكبر من نوعه في أجندة المعارض التجارية المتخصصة في المجوهرات بدولة الإمارات والمنطقة، وينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووسط مشاركة أكثر من 500 عارض يمثلون كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية.

رافق الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، ووليد بو خاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وإكسبو، ومحمد العوضي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد السراح، مدير الموانئ والجمارك في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وسالم المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وسلطان شطاف المدير التجاري في إكسبو الشارقة.

معروضات

وتشهد الفعالية عرض عدد من القطع والتصميمات المميزة أبرزها، سكوتر ناينبوت كيك المخصص والفاخر بمحرك 300 واط، مذهب عيار 24، واستغرق تصميمه 4 أشهر، بالتعاون ما بين مجوهرات الرميزان، وليرونزا بالمملكة المتحدة، فيزن 3 كيلوغرامات ونصف كيلوغرام، كما أن سعره يبلغ مليوني درهم، كما تم عرض مجموعة من الحلي المصرية الفاخرة المصنوعة يدوياً في مصر من الذهب عيار 24، وتشمل قطعاً مثل تمثال توت عنخ آمون النصفي ووزنه 700 غرام وبسعر 350 ألف درهم، وتمثال أبو الهول بالجيزة، وتمثال ماو، وتم تزيين تلك القطع بدقة على يد حرفيي ليرونزا، وتبرز القيمية الثقافية للحضارة المصرية القديمة.

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