صندوق النقد الدولي: النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات في 2024 الأقوى خليجياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد صندوق النقد الدولي أن النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات سيكون الأقوى خليجياً في العام 2024، إذ سيبلغ 3.8 %، بدعم من زخم انتعاش القطاع غير النفطي، وذلك في الوقت الذي خفض فيه الصندوق توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق الصندوق تحديثاً جديداً حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لشهر يناير 2024 إن «اقتصاد الإمارات استطاع التعافي والنمو، منذ جائحة كوفيد19، كما استطاع أن يتكيف مع المتغيرات المحيطة في المنطقة».

وأوضح أزعور أن نمو اقتصاد الإمارات مدفوع بنمو القطاع غير النفطي. يأتي ذلك فيما خفض الصندوق النمو المتوقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، بنسبة 0.5 نقطة مئوية إلى 2.9 %، مقارنة بتوقعات أكتوبر 2023.

ورجح الصندوق أن يستمر تراجع التضخم في معظم اقتصادات المنطقة، على الرغم من استمرار ضغوط الأسعار في بعض الحالات، بسبب العوامل الخاصة بكل بلد.

وتوقع الصندوق أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 2.7 % في 2024، على أن ترتفع إلى 4.6 % في 2025.

وفي الدول المصدرة للنفط، توقع الصندوق أن تنمو بنسبة 3.1 % في 2024، على أن ترتفع إلى 4.1 % في 2025.

وترك الصندوق توقعاته لباقي دول الخليج كما هي من دون تغيير عن توقعات أكتوبر 2024. الكويت 3.6 %، والبحرين 3.6%، وعمان 2.7 %، وقطر 2.2 %. وتوقع الصندوق أن يستمر التضخم في الاعتدال في معظم بلدان المنطقة. وعلى وجه التحديد، توقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 14.4 % هذا العام، أي أقل بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.

وفيما يتعلق بالطلب على النفط قال أزعور إنه سيرتفع مع انتعاش الاقتصاد في 2024، إلا أن توترات البحر الأحمر وحرب غزة سيكون لها تأثير، حتى وإن كان محدوداً حتى الآن.

وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لدول الخليج يعود إلى الانخفاض في إنتاج وتصدير النفط.

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