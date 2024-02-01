الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تشارك بحوار افتراضي لـ«الفاو»

المصدر: دبي - البيان

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شارك الدكتور عبيد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، كمتحدث رئيسي في حوار افتراضي تفاعلي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حول «إشراك القطاع الخاص في تسريع تحول نظم الأغذية الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا».

وخلال الحوار قدم الزعابي ورقة بعنوان جهود الهيئة العربية لتحويل النظم الزراعية الغذائية من خلال نشر وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة لصغار المزارعين في الدول العربية، أوضح من خلالها أن الهيئة تنفذ العديد من البرامج لنقل التقنيات الزراعية الحديثة وتوطينها بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية.

وبالتالي المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي العربي على أسس مستدامة، ويتم ذلك من خلال استيعاب المعطيات البيئية مثل الأرض والمناخ والمياه لتطوير النظام بما يتوافق مع هذه البيانات، وتدريب وتأهيل المزارعين لمتابعة وتقييم التنفيذ، وتقديم الدعم المالي والفني من خلال خبراء أكفاء، والتعاون مع المؤسسات المالية واتحادات المزارعين ومراكز البحوث.

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