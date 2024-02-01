«نواتوم» تستكمل الاستحواذ على «سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي نجاح شركة نواتوم، التي تقود عمليات القطاع اللوجستي في المجموعة، في استكمال الاستحواذ على نسبة 100 % من أسهم شركة «سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات»، ذراع الخدمات اللوجستية للمركبات الجاهزة.

ضمن محفظة مجموعة سيسيه للخدمات اللوجستية في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية (القيمة المؤسسية) 81 مليون يورو، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية الأوروبية وإغلاق الصفقة اليوم، في خطوة تعزز التزام نواتوم بتوفير حلول شاملة عبر كامل سلسلة القيمة اللوجستية في قطاع السيارات.

وبلغت القيمة المؤسسية للاستحواذ بالنسبة إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدل 3.8 أضعاف، وذلك وفقاً لأداء الشركة خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، كما في ديسمبر 2023، حيث بلغت إيرادات الشركة نحو 106 ملايين يورو، ووصلت نسبة هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 21 %.

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