«إمداد» توقع مذكرة تفاهم مع المجلس العربي للتشغيل والصيانة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إمداد»، أمس توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس العربي للتشغيل والصيانة (OMAINTEC)؛ وذلك في خطوة جديدة للارتقاء بالقطاع الهندسي من خلال تطوير الاختصاص المهني لأعمال وأنشطة الصيانة والاعتمادية، وسعياً لتطوير ودعم أطر التفاهم، وتفعيل دور تبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك.

ووقع مذكرة التفاهم، التي تمتد لثلاث سنوات، كل من: محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة إمداد؛ والدكتور محمد بن عبدالعزيز الفوزان، رئيس مجلس الأمناء في المجلس العربي للتشغيل والصيانة.

وتشمل مذكرة التفاهم محاور مهمة لتعزيز العلاقات، ومنها: العمل المشترك على تنمية الفكر العلمي والمهني في مجال التشغيل والصيانة والعمل على تطويره وتنشيطه؛ وإيجاد حلول تصب في مصلحة تخفيف الكلفة الاقتصادية العالية للصيانة والبحث عن الحلول الناجعة والحديثة والمتطورة.

والعمل على توفير منصة أساسية لممثلي القطاعين العام والخاص والمطورين إلى جانب كبار خبراء الصيانة للتباحث حول الحلول للمشكلات التي تواجه عملية تطوير قطاعات الهندسة والصيانة والاعتمادية؛ والبحث المشترك في أهم ما توصلت إليه العلوم الحديثة في مجال الصيانة والتحديات المستقبلية التي تواجهها قطاعات الهندسة والصيانة.

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