استطلاع لـ«الصكوك الوطنية»: %89 حددوا أهدافهم المالية لعام 2024

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «الصكوك الوطنية»، الشركة المتخصصة في الادخار والاستثمار بالإمارات، عن نتائج استطلاع أجرته أخيراً.

وتمحورت الأسئلة الموجهة للمشاركين حول استكشاف السلوك المالي والتعرف إلى تطلعات الادخار والاتجاهات السائدة بين مواطني الدولة والمقيمين عبر مختلف الأجيال، بما في ذلك الجيل Z، وجيل الألفية، والجيل X وما بعد ذلك.

وأظهرت النتائج الرئيسية للاستطلاع أن 57% من المشاركين وضعوا أهدافاً مالية محددة، بينما أبدى 63% منهم استعداداً للحصول على المشورة المالية المتخصصة.

ويشير الاستطلاع إلى أن 89% من جميع المشاركين في الاستطلاع قد وضعوا أهدافاً مالية محددة للعام 2024، ومن أبرزها زيادة المدخرات الحالية والتخطيط للتقاعد وتخصيص الأموال اللازمة لتعليم الأطفال.

وكان من اللافت أيضاً أن 90% من المشاركين أعربوا عن ثقتهم إزاء تحقيق هذه الأهداف، حيث أظهر الآسيويون أعلى مستويات الثقة بنسبة 93% بين فئة المقيمين.

ويسلط الاستطلاع الضوء على الأولويات الواضحة بين الجنسين، حيث أظهر أن 90% من المشاركات قد حددن قراراتهن المالية مقارنة بـ 89% من الذكور. ومن بين الفئات العمرية المشاركة، أظهر 92% من الجيل Z حرصاً استباقياً للتخطيط المالي من خلال اتخاذ القرارات المالية. وتركزت اهتماماتهم الأساسية على زيادة المدخرات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية. وتؤكد هذه النتيجة تزايد مستوى الثقافة المالية بين الفئة السكانية الأصغر سناً.

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «يسعدني الكشف عن النتائج المؤثرة التي خرج بها استطلاعنا الأخير الذي غطى فئات متنوعة من الأجيال العمرية بين السكان في دولة الإمارات. لقد بدا واضحاً من خلاله أن 63% من المشاركين يفضلون الحصول على الاستشارات المالية المتخصصة، الأمر الذي يؤكد فاعلية حملاتنا المستمرة للتوعية».

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