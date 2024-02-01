«الإمارات دبي الوطني» يرتب أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «سيدارا»

المصدر: دبي - البيان

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أبرم بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية شراكة مع مجموعة سيدارا Sidara؛ إحدى كبرى الشركات الخاصة الدولية في قطاع التصاميم الإنشائية والهندسة المعمارية والاستشارات، لترتيب تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 50 مليون دولار.

وتنسجم هذه الخطوة الاستراتيجية مع جهود «سيدارا» لتحقيق المواءمة والتكامل بين استراتيجيتها المالية وأهدافها المستدامة، كما أنها تمثل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لصالح الشركة، بما يعزز من مكانتها كواحدة من الشركات السباقة لدخول سوق التمويل الأخضر في المنطقة.

وقالت بري ماكنير، الرئيس المشارك للمجموعة لتغطية الشركات، بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا في بنك الإمارات دبي الوطني دعم «سيدارا» في تحقيق التحول على مستوى عملياتها الإقليمية ومحفظة خدماتها لتكون أكثر استدامة من الناحية البيئية، مما يؤكد المكانة الرائدة للبنك في طليعة البنوك المحفزة للتغيير الإيجابي واسع النطاق، سواء من خلال حث العملاء على تبني ممارسات مالية صديقة للبيئة أم المساهمة في بناء عالم أكثر استدامة.

وتعكس هذه المبادرة النوعية التزامنا بترسيخ أسس مستقبل تتوافر فيه مقومات التنمية المالية وتعزيز الحماية البيئية، كما أنها تمثل خطوة مهمة ضمن سعينا لنكون أفضل شريك مصرفي إقليمي في مجال التنمية المستدامة».

وقال نادر أبو شادي، رئيس قطاع التمويل والخزانة للمجموعة، «سيدارا»: «تشكل الاستدامة جزءاً محورياً من رؤية «سيدارا» وأعمالها، ويسعدنا أن نعقد هذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني في رحلتنا نحو الممارسات الخضراء. وفي أعقاب إصدارنا لأول تقرير سنوي يركز على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والذي أرسينا من خلاله أساساً مرجعياً في هذا السياق، تمكنا من الاتفاق على مؤشرات الأداء الرئيسية مع الجهات المقرضة وبدء هذه الرحلة نحو الاستدامة».

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