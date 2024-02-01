مصرف عجمان يوفر حاسبة الكربون من «ماستركارد»

المصدر: عجمان - البيان

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أعلن مصرف عجمان عن تعاونه مع «ماستركارد» لتوظيف الحلول المبتكرة؛ حيث سيعمل مصرف عجمان على توفير حاسبة الكربون من «ماستركارد» لعملائه، فضلاً عن انضمامه إلى تعهد البطاقات المستدامة في الإمارات.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «يعد هذا التعاون الجديد امتداداً طبيعياً للشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع «ماستركارد»، وتتوافق مع التزامنا بالاستدامة وهدف دولة الإمارات للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري. ونهدف من خلال دمج حاسبة الكربون المبتكرة من «ماستركارد» مع خدماتنا إلى تمكين العملاء من اتخاذ قرارات شرائية مراعية للبيئة».

وقال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة «ماستركارد» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نسعى جاهدين في «ماستركارد» لبناء عالم مستدام بما يتماشى مع فلسفتنا القائمة على أن أعمالنا ستزدهر من خلال فعل الخير.

لتحقيق هذه الرؤية، نعمل على تطوير منتجات وحلول مبتكرة بالاستفادة من شبكتنا العالمية، لتشجيع المستهلكين على اتباع سلوكيات مراعية للبيئة، ودعم الاستدامة في القطاع المالي والمصرفي».

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