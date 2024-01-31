41 صائغ مجوهرات من إيطاليا يشاركون في معرض الشرق الأوسط للساعات بالشارقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف الإمارات؛ التي تحتل المرتبة الثالثة كأكبر وجهة لصادرات المجوهرات الإيطالية، 41 من صائغي المجوهرات الإيطالية كجزء من الجناح الإيطالي بمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في دورته الـ 53، حيث يستمر المعرض من 31 يناير إلى 4 فبراير في مركز إكسبو الشارقة، وسيسلط الضوء في الجناح الإيطالي على الحرفيين الرائدين والتصاميم ذات العلامة التجارية الشهيرة «صنع في إيطاليا».

تم تنظيم هذا المعرض من قبل مكتب الترويج التجاري الإيطالي، وتم تصميمه من قبل شركة Artex، بالتعاون مع الاتحاد الإيطالي لتجار الحرف اليدوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتماشى هذا المعرض مع مهمة وزارة الخارجية الإيطالية في تعزيز قطاع المجوهرات الإيطالي في الخارج.

ويعد قطاع المجوهرات واحداً من أهم القطاعات التصنيعية في الاقتصاد الإيطالي، وكذلك واحداً من أكثرها توجهاً للتصدير، حيث يأتي أكثر من 85% من إيراداته من الأسواق الخارجية.

تتألق قطع المجوهرات الإيطالية ذات العلامة التجارية «صنع في إيطاليا» بالأسلوب الإيطالي المتميز والمبهر ويعد الإبداع في التصميم، ومهارة الحرفيين، ودقة الصنعة، وأصالة المنتجات، أحد أهم الميزات البارزة لهذه المجوهرات.

وقال لورنزو فانارا، السفير الإيطالي في الإمارات: نحن فخورون بالعرض المتألق في قطاع المجوهرات الإيطالية في الجناح الإيطالي، حيث يحتل قطاع المجوهرات الإيطالية المركز الأول للصادرات الإيطالية في الإمارات بقيمة ما يقارب المليار يورو حسب الإحصائيات الأخيرة.

يقدر العملاء الإماراتيون جودة التمييز والتصميم الرائع للمجوهرات الإيطالية، المستوحاة من التراث الإيطالي الغني والتي تتبع التقاليد وأسس التصنيع الإيطالية. ونحن مستعدون لتعزيز العلاقات التجارية القيمة، مساهمين في النجاح المستمر لصناعة المجوهرات الإيطالية في سوق الإمارات.

من جهته، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي ومدير مكتب الترويج التجاري الإيطالي في الإمارات: تؤكد الدورة 53 لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات على أهمية الإمارات استراتيجياً لصناعة المجوهرات الإيطالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز