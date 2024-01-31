«الهلال للمشاريع الناشئة» تستثمر في «فريا بيوسينسيز»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «الهلال للمشاريع الناشئة»، وهي منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة الهلال للمشاريع ومقرها الشارقة، عن مشاركتها في الجولة التمويلية من السلسلة A بقيمة 38 مليون دولار لصالح «فريا بيوسينسيز»، شركة التكنولوجيا الحيوية المتخصصة في صحة المرأة التي تركز على العلاجات المناعية الميكروبية لمعالجة الدوافع المناعية الكامنة وراء مجموعة من حالات الصحة الإنجابية.

ويمثل هذا التمويل أحد أكبر الاستثمارات المخصصة لتطوير العلاجات المناعية الإنجابية للنساء، وهو يتبع نتائج سريرية إيجابية عالية الجودة استندت إليها عملية التطوير السريري لمرشح الدواء الرئيسي لشركة «فريا بيوسينسيز».

يستهدف هذا العلاج المناعي الميكروبي المهبلي الاستقصائي العقمَ عند النساء المصابات بالميكروبات المهبلية المسببة للخلل الحيوي ويخضعن لتكنولوجيا الإنجاب المساعدة، بالإضافة إلى ذلك، سيُوظَّف التمويل أيضاً في تطوير منصة علم البيانات الخاصة بشركة «فريا بيوسينسيز»، والتي تشمل تسلسل الميكروبيوم العميق وتحديد العلامات الحيوية المناعية المتعددة في العينات السريرية البشرية.

وقال توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمارات في الهلال للمشاريع: تلتزم شركة الهلال للمشاريع الناشئة باستكشاف فرص التغيير الجذري في المجالات المبتكرة، مثل العلاجات المناعية الميكروبية.

ويهدف هذا الاستكشاف العلمي إلى معالجة تعقيدات الصحة الإنجابية التي عجزت العلاجات التقليدية عن التعامل معها، بالإضافة إلى تعزيز صحة المرأة ورفاهيتها عموماً. ويؤكد استثمارنا الاستراتيجي في هذا القطاع على قناعتنا بأهمية فهم الدور العظيم الذي يؤديه علم الميكروبيوم في نظام المناعة للتوصل إلى علاجات جديدة مبتكرة للصعوبات الصحية الملحة.

من جهتها، قالت كولين أكوستا، الرئيسة التنفيذية لشركة «فريا بيوسينسيز»: نحن متحمسون جداً للإعلان عن حملة التمويل من السلسلة A لـ «فريا بيوسينسيز»، بدعم من المستثمرين.

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