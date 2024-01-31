«مبادرة القدرات البشرية» تجمع أبرز صناع القرار الشهر المقبل

المصدر: وكالات

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أعلن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي ينطلق تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، يومي 28 و 29 فبراير 2024 في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض، عن أبرز المتحدثين المحليين والدوليين من الوزراء ورؤساء الشركات والأكاديميين وقادة الفكر والخبراء من مختلف القطاعات، لمناقشة أوجه التعاون في تنمية القدرات البشرية والاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل والاستفادة من الفرص.

ويناقش المؤتمر، تحت شعار «الاستعداد للمستقبل»، أبرز التحديات التي تواجه القدرات البشرية في ظل المتغيرات العالمية، والمهارات التي يتطلبها مستقبل سوق العمل العالمي، كما يهدف إلى تحفيز النقاش حول الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات بشكلٍ استباقي، وتزويد الأفراد بالمهارات الأساسية للنجاح، وتنمية المرونة والقدرة على التكيف لدى القدرات البشرية، التي تواجه بيئة مهنية متغيرة باستمرار.

وأكد المهندس أنس المديفر، الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية، بأن: «حضور المتحدثين المتنوع من قطاعات ودول مختلفة حول العالم، من كبار المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر وصناع السياسات والخبراء، في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، يعكس دور المملكة العربية السعودية القيادي في تنظيم مثل هذه المؤتمرات العالمية الكبرى»، وأضاف: «يشارك في هذه النسخة أكثر من 150 متحدثاً، يناقشون أبرز الأفكار والجهود التعاونية للمساهمة في وضع أجندةٍ عالمية مستدامة رائدة تساهم في إيجاد حلول لتنمية القدرات البشرية في مختلف دول العالم، مما يترك أثراً دائماً ويساعد في بناء غدٍ أفضل للجميع».

ويشارك في المؤتمر كبار المسؤولين الحكوميين في المملكة وممثلي المنظمات الدولية، وأبرزهم: وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير التعليم يوسف البنيان، والمديرة الإقليمية للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي الدكتورة فادية سعادة، ومدير عام التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أندرياس شلايشر، مدير مبادرة مستقبل التربية والتعليم في اليونسكو الدكتور صبحي طويل، والرئيس التنفيذي لمؤسسة منظمة الصحة العالمية الدكتور أنيل سوني.

ويأتي ضمن أبرز المتحدثين من القطاع الخاص وقادة الأعمال، الرئيس التنفيذي لشركة AON غريغوري كيس، ورئيس مجلس إدارة «ريو تينتو وليب فروغ للاستثمارات» دومينيك بارتون، والرئيس التنفيذي للتأثير في IBM جوستينا نيكسون-سينتيل، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «كورسيرا» جيف ماجيونكالدا، والرئيس التنفيذي لشؤون الأفراد في «ماستركارد» الدكتور مايكل فراكارو، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعةHSBC إيلين أردن، وكبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في «غوغل» لورانس موروني.

كما يشارك في جلسات المؤتمر عدد من أبرز الجامعات العالمية، ومنهم: رئيس جامعة IE الأسبانية الدكتور سانتياغو إينيغيز، وعميد كلية سعيد لإدارة الأعمال في «جامعة أكسفورد» البريطانية البروفيسور سوميترا دوتا، ورئيس جامعة نيوم البروفيسور أندرياس كانجيلاريس، ونائب الرئيس التنفيذي ومدير مركز الموارد العالمية المشتركة، جامعة طوكيو، البروفيسور ناوكو إيشي، إضافةً إلى مشاركة مجموعةٍ من كبار خبراء التعليم والتدريب وريادة الأعمال، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة Duke CE شارملا شيتي، والرئيس، والرئيس التنفيذي لشركة يوداسيتي الدكتور كاي روميلت، والرئيس التنفيذي لمعهد التعليم الدولي الدكتور ألان إي جودمان، ورئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال جوناثان أورتمانز.

يشار إلى أن المؤتمر يحضره أكثر من 6,000 من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وأصحاب القرار والأكاديميين والخبراء والمهتمين من المملكة ومختلف دول العالم، وسيشكل المؤتمر، الذي يُعد الأول من نوعه كمنصةٍ عالمية تعاونية تهدف إلى توحيد الجهود الدولية، ملتقى لإثراء الحوار العالمي بما يسهم في رسم مستقبل القدرات البشرية، وبناء اقتصادٍ عالمي مزدهر، وذلك من خلال برنامجٍ متنوع ومحفز يتضمن كلمات رئيسية، جلسات حوار، حلقات نقاش وورش عمل.

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