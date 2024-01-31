سوق دبي يقفز 2.7% في يناير بمكاسب 24 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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حقق سوق دبي المالي أداءً قوياً منذ مطلع 2024 على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى توالي إعلان نتائج قوية للشركات والبنوك عن عام 2023.

وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.7 % خلال يناير 2024، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي وصولاً إلى 4169.08 نقطة في آخر جلسات يناير، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 24 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 687.522 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 711.558 مليار درهم بآخر جلسات يناير 2024.

وجاء سوق دبي المالي ضمن مؤشرات الأسواق الخليجية التي شهدت ارتفاعاً في الأداء منذ بداية 2024، حيث ارتفع مؤشر بورصة الكويت 6.45 %، وبورصة البحرين 5.4 %، ومسقط 1.06 %، في المقابل تراجعت بورصة قطر 6.8 %، والمؤشر السعودي «تاسي» 1.43 %، وسوق أبوظبي 0.73 %.

الأكثر ارتفاعاً في يناير

وتصدر سهم «بي أتش أم كابيتال» ارتفاعات سوق دبي خلال يناير بـ96.6 %، وارتفع تكافل الإمارات 91.6 %، والاستشارات المالية الدولية 66.6 %، وبنك المشرق 28.9 %، والإمارات الإسلامي 14.9 %، وسالك 11.6 %، ودبي الإسلامي 10.5 %، ووطنية إنترناشيونال 10 %، ودو 8.9 %، كما ارتفع سهم تاكسي دبي 6.1 % والإمارات دبي الوطني 2.3 % والأنصاري 1.9 %.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم جلفار 52.1 %، والوثبة الوطنية للتأمين 48.6 %، والخليج اﻻستثمارية 45.9 %، والوطنية للسياحة والفنادق 36.4 %، والمستثمر الوطني 27.65 %، ومجموعة أرام 17.7 %، ورأس الخيمة العقارية 12 %، وبنك أم القيوين الوطني 11.4 %، وأبوظبي الإسلامي 10.7 %، وأم القيوين للاستثمارات العامة 9 % خلال يناير 2024.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال يناير بقيمة 33.7 مليار درهم، موزعة بواقع 25.8 مليار درهم في سوق أبوظبي، و7.9 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 8.84 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 498.7 ألف صفقة.

وعلى المستوى اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4169.08 نقطة مرتفعاً 0.02 %، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9508.32 نقاط، متراجعاً 0.11 % خلال تداولات أمس.

وشهد سوق دبي المالي، خلال جلسة أمس، تنفيذ 64 صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة تعليم القابضة، حيث تم تنفيذ الصفقات على عدد 68.25 مليون سهم بقيمة 245.7 مليون درهم، وبسعر 3.6 دراهم للسهم الواحد.

وبنهاية الجلسة، قفز سهم «الوطنية الدولية القابضة» بالحد الأقصى ليغلق عند سعر 1.43 درهم، ليقود ارتفاعات أسهم سوق دبي المالي بآخر جلسات شهر يناير 2024.

وارتفعت في سوق دبي أسهم مصرف السلام السودان 5.5 %، والإمارات ريم للاستثمار 3.2 %، وبنك المشرق 3 %، والعربية للطيران 2.76 %.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم أسمنت الفجيرة 5.6 %، والوطنية للسياحة والفنادق 5.6 %، وأم القيوين للاستثمارات العامة 4.35 %، والإمارات لقيادة السيارات 3.75 %.

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