خامات جديدة تحدث نقلة نوعية في مجال التصميم الداخلي من ايبارزا

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع بداية الالفية الجديدة شهدت الدولة طفرة عمرانية هائلة أدت الى توسع غير مسبوق في البناء أفقيا عن طريق استحداث مناطق سكنية جديدة و عموديا عن طريق بناء الابراج السكنية الشاهقة واللتي جعلت دولة الامارات تتصدر قائمة دول الأبراج السكنية الشاهقة المكتملة عالمياً، مستحوذة على 27 برجاً من إجمالي 100 برج في القائمة، وفقاً للتصنيف السنوي لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضارية الصادر عام ٢٠١٣.

ومع مرور اكثر من عقد من الزمان على اكتمال معظم تلك المشاريع اللتي شكلت الوجه الحضاري للدولة ووضعت الدولة على خريطة الدول المتقدمة والجاذبة للاستثمار، اصبحت تلك المباني قديمة من الداخل وتحتاج الى شتى أنواع الترميم والتحديث الداخلي لتتواءم مع مواقعها الاستراتيجية المهمة واللتي تعتبر من الارقى والأغلى عالميا.

وبهذا الصدد سعت ايبارزا لايجاد حلول عملية كفيلة باجراء تحديثات داخلية ترفع من جودة الفراغ داخليا وترتقي به ليتناسب مع موقعه وشكله الخارجي.

ومن أبرز هذه الحلول أطلقت ايبارزا مجموعتها الحديثة والحصرية من أنظمة تكسية الحوائط لتحل محل الحلول التقليدية كطلاء الحوائط أو ورق الجدران. ومن أبرز مميزات المواد الجديدة صلابتها وقدرتها على مقاومة الظروف الجوية المختلفة مثل الرطوبة والحرارة. وبالرغم من صلابة هذه المواد الى انها تتمتع بمستوى من المرونة يجعلها قابلة للانحناء عند الزوايا لتجعل الفراغ ينساب ويبدو أكثر راحة وأناقة.

كما أعلنت ايبارزا وبالتزامن مع حملتها للعودة إلى الطبيعة إطلاق مجموعة من التكسيات تعتبر بديلا للحجر والرخام مصنوعة من بودرة الاحجار الطبيعية وتتميز بملمسها الحقيقي المحاكي للرخام وسهولة تركيبها وسعرها المقبول مقارنة بالرخام الطبيعي وكذلك مقاومتها للظروف البيئية المختلفة مما يؤهلها للاستخدام الداخلي والخارجي.

من ناحية أخرى شهد العقد الاخير تطورا هائلا في تقنيات الاضاءة وظهور ال LED كبديل عملي وجذاب عن المصابيح التقليدية حيث قامت ايبارزا باطلاق مجموعة جديدة من حلول الاضاءة الذكية والقابلة للتحكم بها بوضعيات مختلفة عن طريق الاحهزة الذكية للتناسب شدة الاضاءة ولونها مع الغرض من استخدام الغرفة سواء كانت للقراءة أو للاسترخاء أو للنوم..

في هذا الاطار علق المهندس معنى أبودقة المدير التنفيذي للشركة قائلاً: لقد أصبح الاهتمام بالمظهر الداخلي للمنزل جزء لا يتجزء من أسلوب حياة الناس (life style) ويعكس اهتمامهم بمنازلهم شخصيتهم . لقد شهدت السنوات الماضية طفرة في تكنولوجيا تصميم وتصنيع الاثاث وبات الناس يتابعون اخر صيحات الاثاث بشكل موسمي تماما كما يتابعون اخبار السيارات او الموضة. لكن جمالية الاثاث وجودتها وحدها كانت غير كافية لخلق بيئة داخلية مريحة خصوصا اذا كانت فراغات المنزل قديمة وغير محدثة. ومن هنا ظهرت الحاجة لظهور حلول عملية لتحديث الفراغ الداخلي من حوائط وأرضيات وأسقف وإضاءة.

وأضاف قائلا.. تلبية لرغبة جمهورنا العزيز فقد قمنا باطلاق مجموعتنا الحصرية من مواد تكسية الحوائط والارضيات والاسقف لنكون الرائدين في احداث ثورة في عالم التصميم الداخلي . فمع اكتمال عِقد مجموعتنا لم تعد تلك الغرف ذات التكسيات الجميلة الراقية حكرا على فنادق الخمس نجوم والشقق الفارهة فحسب، بل أصبح باستطاعة الجميع أن يرقوا منازلهم ليحصلوا على فراغ عصري صحي وأنيق.

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