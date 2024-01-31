2.65 مليار درهم أرباح «دبي التجاري» في 2023 بنمو 45%

المصدر: دبي - البيان

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حقق بنك دبي التجاري أرباحاً صافية قياسية بلغت 2,65 مليار درهم لعام 2023، بزيادة قدرها 45,2% مقارنة بالعام 2022. وقد أدت المساهمة المتميزة في الإيرادات عبر صافي الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، مدعومة بالنمو القوي للقروض، إلى زيادة كبيرة في صافي الربح. واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 44,38%.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية البالغة 4,93 مليارات درهم بنسبة 29,5% نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات، وبلغت المصاريف التشغيلية 1,22 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 23,2%، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 3,71 مليارات درهم مرتفعة بنسبة 31,8%، وبلغ صافي خسائر انخفاض القيمة 1,06 مليار درهم مرتفعة بنسبة 7,0%.

وكما في 31 ديسمبر 2023، فقد حافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15,95%، ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14,81%، في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12,54 %.

وارتفع إجمالي القروض بنسبة 11,6% مقارنة بـ31 ديسمبر 2022 ليصل إلى 88,9 مليار درهم.

وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87,25%، مرتفعة بمقدار 16 نقطة أساس مقارنة بـ31 ديسمبر 2022.

وارتفع إجمالي الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ليصل إلى 4,938 مليارات درهم بزيادة قدرها 29,5%، ويعزى ذلك إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد بنسبة 33.4% بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والنمو في إيرادات التشغيل الأخرى بنسبة 20,4%.

وبلغت المصاريف التشغيلية 1,22 مليار درهم، وكانت الزيادة مدفوعة بالاستثمارات في التحول الرقمي ونمو الأعمال وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي والحوكمة. وظلت نسبة التكلفة إلى الدخل ممتازة عند 24.87%.

وبلغ إجمالي الموجودات 129,0 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023 مرتفعاً بنسبة 11% مقارنة بـ116,2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022.

وارتفع صافي القروض والتسليفات البالغ 83,3 مليار درهم بنسبة 11,5% مقارنة بـ74,7 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022.

وبلغت ودائع العملاء 88,3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023 مرتفعة بنسبة 8,9% مقارنة بـ81,1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 49,6% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 94,4%.

وانخفضت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 6,46% مقارنة بـ6,73% كما في نهاية 2022.

بلغت خسائر انخفاض القيمة الصافية المقتطعة 1,060 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وارتفعت نسبة التغطية الرئيسية بـ337 نقطة أساس لتصل إلى 83,26% (31 ديسمبر 2022: 79,89%)، ونسبة 120,96% متضمنة ضمانات قروض المرحلة الثالثة، في حين بلغ إجمالي مخصصات انخفاض القيمة 5,561 ملايين درهم كما في 31 ديسمبر 2023 (ديسمبر 2022: 4,900 ملايين درهم).

واستمر البنك في الحفاظ على مستويات قوية من السيولة، حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87,25% كما في 31 ديسمبر 2023 (ديسمبر 2022: 87,09%) مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات.

حافظت نسب كفاية رأس المال لبنك دبي التجاري على قوتها، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15,95%، وبلغت نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14,81%، ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال المشترك (CET1) 12,54 %، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي.

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «لقد حقق بنك دبي التجاري نتيجة قوية تعزى إلى النمو القوي في الإيرادات وتحسين أداء الأعمال بشكل شامل. وبشكل عام، بلغ صافي أرباحنا 2,65 مليار درهم، وهو أعلى بكثير من العام السابق بسبب ارتفاع الإيرادات والنمو القوي للقروض. نواصل التركيز على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا ونظل في وضع جيد لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية وتحقيق نتائج أداء استثنائية في عام 2024 وما بعده».

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