«زاجل» تُشارك في معرض «بريك بالك» الشرق الأوسط 2024 في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة البريد السريع والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة «زاجل»، مشاركتها في معرض «بريك بالك» الشرق الأوسط 2024، والمقام في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير، ويعد أحد أهم المناسبات التي تجمع صناع القرار ورجال الأعمال في قطاع الشحن والخدمات اللوجيستية.

ويُمثل المعرض فرصة فريدة للتواصل مع الجهات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وبناء علاقات تعاون تدعم نمو الأعمال.

وتعد «زاجل» نموذجًا للابتكار والتقدم في مجالها، حيث نجحت في التطوير والاعتماد على أحدث التقنيات التكنولوجية في المجال مواكبة العصر منذ تأسيسها في عام 2008.

وتعكس مشاركة الشركة في المعرض الالتزام الدائم بتحسين تجربة العملاء، واعتماد التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى السعي الدائم لتوسيع وتنوع أسطولها، وكلها أمور تركز على تحسين تجربة العملاء.

واعتبر «زاجل» أن التواجد في معرض Breakbulk Middle East 2024 دليل على دور الشركة الرئيسي في دعم التواصل وتعزيز الأعمال في المنطقة، وتأكيداً على التزام الشركة الراسخ بالابتكار والنمو المستدام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز