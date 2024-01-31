8.2 مليارات درهم أرباح قياسية لـ«أبوظبي التجاري» في 2023 بارتفاع 28%

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي التجاري نتائجه المالية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 وعن الربع الرابع من سنة 2023.

وأظهرت المؤشرات الرئيسة للأداء المالي عن سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، فارتفع صافي الأرباح بنسبة 28% ليصل إلى 8.206 مليارات درهم، وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 21% ليصل إلى 12.374 مليار درهم، وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 8% ليصل إلى 4.493 مليارات درهم، وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 18% ليصل إلى 16.866 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 180 نقطة أساس لتبلغ 32.3%، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل حسم المخصصات بنسبة 21% لتصل إلى 11.414 مليار درهم.

وفي ما يخص المؤشرات الرئيسة للأداء المالي عن الربع الرابع من سنة 2023 مقارنة بالربع الرابع من سنة 2022، فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 38% ليصل إلى 2.454 مليار درهم، وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 17% ليصل إلى 3.413 مليارات درهم، وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 16% ليصل إلى 1.249 مليار درهم، وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 6% ليصل إلى 4.662 مليارات درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 240 نقطة أساس لتبلغ 32.0%، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل حسم المخصصات بنسبة 2% لتصل إلى 3.171 مليارات درهم.

وارتفع مجمل الأصول بنسبة 14% مقارنة بنهاية سنة 2022 وبنسبة 6% مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023 ليصل إلى 567 مليار درهم.

وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 17% مقارنة بنهاية سنة 2022 وبنسبة 6% مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023 ليبلغ 302 مليار درهم، وبلغ مجمل التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 74 مليار درهم في نهاية سنة 2023، في حين تم سداد بعض القروض بـ37 مليار درهم.

وارتفع مجمل متوسط الأصول المنتجة للفوائد بنسبة 8% مقارنة بنهاية سنة 2022 ليصل إلى 438 مليار درهم.

وارتفع مجمل ودائع العملاء بنسبة 17% مقارنة بنهاية سنة 2022 وبنسبة 10% مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023 ليصل إلى 363 مليار درهم، وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 167 مليار درهم في نهاية سنة 2023، إذ شكلت نسبة 46% من مجمل ودائع العملاء.

وقال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: واصل بنك أبوظبي التجاري في سنة 2023 مسيرته الناجحة، على الرغم من ديناميكية المشهد الاقتصادي العالمي، واستطاع البنك تحقيق نمو قوي، عزّز مكانته مؤسسة مالية رائدة، ومحفّزاً رئيساً للتطلعات الاقتصادية لدولة الإمارات، ولقد أدى سعينا الدؤوب للتميّز والابتكار الرقمي وتعزيز تجربة العملاء والنمو الاستراتيجي، لتحقيق إنجازات مالية كبيرة، ومرونة في جميع المؤشرات، ما يوفر قيمة ملائمة لعملائنا وجميع الشركاء والمساهمين.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: تمضي مجموعة بنك أبوظبي التجاري بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيتها مع تحقيق نمو قوي في الأرباح وإحراز تقدّم ملحوظ في مختلف الصعد وبشكل متسارع، فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية حقق البنك ارتفاعاً في صافي الأرباح بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 25%، كما حقق صافي أرباح بمبلغ 8.206 مليارات درهم عن سنة 2023، فيما ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 15.1%، مقارنة بـ11.4% في سنة 2021.

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