64 صفقة كبيرة على سهم «تعليم القابضة» بـ245.7 مليون درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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شهد سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، تنفيذ 64 صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة تعليم القابضة.

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقات على عدد 68.25 مليون سهم بقيمة 245.7 مليون درهم، وبسعر 3.6 دراهم للسهم الواحد.

وبنهاية الجلسة، قفز سهم «الوطنية الدولية القابضة» بالحد الأقصى ليغلق عند سعر 1.43 درهم، ليقود ارتفاعات أسهم سوق دبي المالي بآخر جلسات شهر يناير 2024.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.

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