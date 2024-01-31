89 % من المواطنين والمقيمين حددوا أهدافهم المالية لعام 2024

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «الصكوك الوطنية»، الشركة المتخصصة في الادخار والاستثمار بالإمارات، عن نتائج استطلاع أجرته مؤخراً. وتمحورت الأسئلة الموجّهة للمشاركين على استكشاف السلوك المالي والتعرف إلى تطلعات الادخار والاتجاهات السائدة بين مواطني الدولة والمقيمين عبر مختلف الأجيال، بما في ذلك الجيل Z ، وجيل الألفية، والجيل X وما بعد ذلك.

وأظهرت النتائج الرئيسية للاستطلاع أن 57% من المشاركين وضعوا أهدافاً مالية محددة، بينما أبدى 63% منهم استعداداً للحصول على المشورة المالية المتخصصة، الأمر الذي يبرز الدور المحوري الذي تلعبه حملات التوعية المستمرة للصكوك الوطنية بهدف تعزيز الثقافة المالية.

ويشير الاستطلاع إلى أن 89% من جميع المشاركين في الاستطلاع قد وضعوا أهدافاً مالية محددة للعام 2024، ومن أبرزها زيادة المدخرات الحالية والتخطيط للتقاعد وتخصيص الأموال اللازمة لتعليم الأطفال.

وكان من اللافت أيضاً أن 90% من المشاركين أعربوا عن ثقتهم إزاء تحقيق هذه الأهداف، حيث أظهر المواطنون الآسيويون أعلى مستويات الثقة بنسبة 93% بين فئة المقيمين.

ويسلط الاستطلاع الضوء على الأولويات الواضحة بين الجنسين، حيث أظهر أن 90% من المشاركات قد حددن قراراتهن المالية مقارنة بـ 89% من الذكور. ففي الوقت الذي تعطي فيه المشاركات الأولوية لزيادة مدخراتهن الحالية، والتخطيط لمشتريات كبيرة والاستعداد للتقاعد، يركز نظراؤهن على المسائل المتعلقة بزيادة مدخراتهم الحالية، والتخطيط لتقاعدهم، والاستثمار في تعليم أطفالهم. ويعزى هذا التباين إلى اختلاف أدوار الشريحتين في المجتمعات، والأولويات لكل واحدة منهما بناءً على دورها.

ومن بين الفئات العمرية المشاركة، أظهر 92% من الجيل Z حرصاً استباقياً للتخطيط المالي من خلال اتخاذ القرارات المالية. وتركزت اهتماماتهم الأساسية على زيادة المدخرات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية. وتؤكد هذه النتيجة تزايد مستوى الثقافة المالية بين الفئة السكانية الأصغر سناً.

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "يسعدني الكشف عن النتائج المؤثرة التي خرج بها استطلاعنا الأخير الذي غطى فئات متنوعة من الأجيال العمرية بين السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد بدا واضحاً من خلاله أن 63% من المشاركين يفضلون الحصول على الاستشارات المالية المتخصصة، الأمر الذي يؤكد فعالية حملاتنا التوعوية المستمرة المخصصة لتحسين الثقافة المالية".

وأردفت: "ينطوي هذا الاستطلاع على أهمية كبيرة لفهم التطلعات المالية لمواطني الدولة والمقيمين فيها، كما يؤكد التزامنا إزاء تمكين الأفراد، وتقديم الدعم الضروري لهم لاتخاذ القرارات المالية المستندة إلى المعلومات الصحيحة، لتعزيز قدراتهم في التعامل مع الشؤون المالية الشخصية بثقة تامة. إن هذه هي رسالتنا في الصكوك الوطنية، حيث يكمن التزامنا في مساعدة العملاء على تحقيق الأمن المالي على المدى الطويل، وذلك بالاعتماد على حلول الادخار والاستثمار المبتكرة، والمصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم. وبذلك، فإننا نسهم في رسم معالم المشهد المتغير باستمرار للأولويات المالية في الدولة".

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