أسعار الوقود في الإمارات خلال شهر فبراير 2024

المصدر:
  • أبزظبي - صبري صقر
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أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، رفع أسعار البنزين خلال شهر فبراير 2024 بمقدار يتراوح بين 5 و 6 فلوس لكل لتر، وانخفاض أسعار ليتر الديزل بمقدار 1 فلس للتر.

 

أسعار الوقود خلال شهر فبراير 2024 (لتر/ درهم): 

بنزين 98: 
قبل : 2.82 درهم 
بعد : 2.88 درهم 

بنزين 95: 
قبل : 2.71 درهم 
بعد : 2.76 درهم 

بنزين 91:  
قبل : 2.64 درهم  
بعد : 2.69 درهم 

ديزل:
قبل : 3.00 درهم  
بعد : 2.99 درهم

 

وكانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2024  بمقدار يتراوح بين 13 و14 فلساً للبنزين، و19 فلساً في الديزل لكل لتر.

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