أسعار الوقود في الإمارات خلال شهر فبراير 2024

المصدر: أبزظبي - صبري صقر

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أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، رفع أسعار البنزين خلال شهر فبراير 2024 بمقدار يتراوح بين 5 و 6 فلوس لكل لتر، وانخفاض أسعار ليتر الديزل بمقدار 1 فلس للتر.

أسعار الوقود خلال شهر فبراير 2024 (لتر/ درهم):

بنزين 98:

قبل : 2.82 درهم

بعد : 2.88 درهم

بنزين 95:

قبل : 2.71 درهم

بعد : 2.76 درهم

بنزين 91:

قبل : 2.64 درهم

بعد : 2.69 درهم

ديزل:

قبل : 3.00 درهم

بعد : 2.99 درهم

وكانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2024 بمقدار يتراوح بين 13 و14 فلساً للبنزين، و19 فلساً في الديزل لكل لتر.

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