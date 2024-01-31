1.1 مليار درهم أرباح «تيكوم» بارتفاع 49% في 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، تحقيق إيرادات قياسية بلغت 2.2 مليار درهم بزيادة بنسبة 10% على أساس سنوي، إلى جانب نموّ صافي الأرباح بنسبة 49% على أساس سنوي ليصل إلى 1.1 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (السنة المالية 2023). ويأتي الأداء المالي القوي للمجموعة مدفوعاً بمستوى الطلب المرتفع من العملاء الحاليين والجدد عبر القطاعات الستة التي تركز عليها المجموعة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لاقتصاد دبي، والإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة والمرنة التي تتميز بها الإمارة.

وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: "كان العام 2023 عاماً مميزاً لاقتصاد دولة الإمارات وإمارة دبي، حيث سجلت العديد من القطاعات الاقتصادية أداءً قوياً ومنها قطاع العقارات التجارية في دبي الذي تفوق على أسواق العقارات في كبرى المدن العالمية، مما رسخ مكانة مجموعة تيكوم الرائدة في تطوير مجمعات أعمال متخصصة وحيوية، فضلاً عن تعزيز دورنا مساهماً أساسياً في النمو المتسارع لاقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة.

وتابع: “كما واصلنا خلال العام 2023 التأكيد على قوة جاذبية أصول المجموعة وقدرتها على استقطاب عملاء جدد من أبرز الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في قطاعاتها، فضلاً عن ترسيخ وتوسعة القاعدة المتنوعة من العملاء من خلال تقديم كافة المقومات والمزايا والحلول والخدمات التنافسية، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة المجموعة وجهةً مفضلةً للمستثمرين والمواهب ورواد الأعمال من حول العالم. وواصلنا تحقيق نتائج مالية قياسية حيث سجلت المجموعة أعلى إيرادات وصافي أرباح على الإطلاق، إلى جانب حفاظها على مستويات سيولة وفيرة وميزانية عمومية قوية.

وأضاف: "ضمن إلتزامنا بتحقيق عوائد قوية للمساهمين وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح في المجموعة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023. وهذا يعكس أداءنا القوي ونظرتنا المستقبلية المتفائلة إزاء قدرتنا على مواصلة زخم النمو في عام 2024.

وأردف: "سنواصل العمل لتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين بفضل ما تتمتع به المجموعة من إمكانات فريدة تؤهلها للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دبي والأسس القوية لاقتصادها الكلي التي تعززها الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الداعمة للنمو بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33".

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "يعكس أداؤنا المالي القوي قدرتنا على اغتنام الفرص في قطاع الأصول التجارية والصناعية المزدهر في دبي وتلبية مختلف توجهات الطلب بالاعتماد على حلولنا وخدماتنا المبتكرة والمتنوّعة. ونجحنا في تحويل النمو المتسارع في قطاع الأعمال إلى زيادة مستدامة في صافي أرباح المجموعة، حيث واصلنا التركيز على تعزيز مستويات الكفاءة عبر جميع قطاعات أعمال المجموعة، ما أسفر عن نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وهوامشها. واختتمنا العام بوضع مالي قوي، مع مواصلة تحسين هيكل رأس المال والحفاظ على ميزانية عمومية صلبة.

وأضاف: "كان المحرك الرئيسي لوصول معدلات الإشغال إلى 89% هو استمرار وتيرة الطلب القوية على الأصول في القطاعات كافة وبالأخص في القطاع الصناعي. كما شهدنا ارتفاعاً في معدلات الطلب من العملاء على المساحات المكتبية عالية الجودة في المواقع المركزية مثل حي دبي للتصميم. ورغم أنّ عملاءنا الحاليين ساهموا بالقسم الأكبر من إيراداتنا، يسرّنا أيضاً أن نشهد زيادة ملحوظة في عدد العملاء الجدد من عام 2022 بنسبة تقارب 15%، حيث تضمنت قائمة العملاء الجدد الشركة الرائدة في صناعة الأغذية والمشروبات "نوتريدور"، وشركة "إندافا" العالمية لحلول التكنولوجيا، وشركة المستحضرات الدوائية المصنّعة من الأعشاب "هيمالايا ويلنس" وشركة المستحضرات الدوائية العالمية "أسترازينيكا"، ومدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية الشهيرة "ليكول".

وتابع: "نتوقعّ استمرار زخم النمو مدفوعاً بالطلب القوي خلال العام 2024 وما بعده. وانطلاقاً من نموذج عملنا الفريد، وإمكانية الوصول إلى أراضٍ تجارية وصناعية وأصول فريدة ذات موقع إستراتيجي، نحن على ثقة تامة في قدرتنا على تلبية مختلف توجهات الطلب والمضيّ قدماً نحو ترسيخ مكانة المجموعة الرائدة كمحرك إستراتيجي لقطاع الأعمال".

نتائج 2023

شهدت الإيرادات خلال السنة المالية 2023 نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار درهم، وهي أعلى إيرادات تحققها المجموعة على الإطلاق، وذلك بفضل معدلات الإشغال المرتفعة الناتجة عن النسب العالية للاحتفاظ بالعملاء والزيادة في عدد العملاء الجدد عبر محفظة المجموعة.

وبلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 89% كما في 31 ديسمبر 2023، محققاً ثالث نمو متتابع، مع تسجيل زيادة كبيرة مقارنة بمعدل الإشغال في نهاية عام 2022 البالغ حينها 86%.

وشهد تأجير الأراضي الصناعية إقبالاً كبيراً في 2023 حيث ارتفعت نسبة الإشغال فيه إلى 94% مقارنة بنسبة إشغال بلغت 81% خلال عام 2022.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار درهم، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 76% خلال السنة المالية 2023 مقارنة مع 68% خلال السنة المالية 2022، وتُعزى هذه الزيادة الملحوظة إلى تحسن جودة الإيرادات نتيجة النمو الاقتصادي الملحوظ.

وحقّق صافي الأرباح قفزة لافتة بنسبة 49% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي عبر قطاعات الأعمال كافة، وانخفاض التكاليف التشغيلية والمالية نتيجة الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة لتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف لتلبية احتياجاتها التمويلية ودعم خطط النمو.

التدفقات النقدية

ووصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، إلى 1.4 مليار درهم، بزيادة بنسبة 21% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لعمليات التحصيل القوية وتحسّن الأداء عبر الأصول المدرة للدخل.

وفي يونيو 2023، أنجزت مجموعة تيكوم اتفاقية إعادة تمويل للتسهيلات الائتمانية بقيمة 7.6 مليار درهم، والتي منحت المجموعة شروطاً تمويلية أفضل ومعدلات فائدة أقل، مما ساعدها على خفض تكاليفها المالية خلال النصف الثاني من العام واختتام السنة المالية بمستوى متميز للغاية لنسبة الدين إلى حقوق الملكية بواقع 0.7 ضعف. وفي إطار اتفاقية إعادة التمويل، يمكن للمجموعة الاستفادة من تسهيل ائتمان متجدد بقيمة 3.2 مليار درهم للاستثمار في قطاعات الأعمال.

وبعد إنجاز عملية تقييم من طرف مستقل، ارتفعت القيمة السوقية لمحفظة العقارات الاستثمارية للمجموعة بنسبة 7.7% على أساس سنوي لتصل إلى 22.9 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023، محققة بذلك نمواً قياسياً بنسبة 18.2% منذ تاريخ الطرح الأولي للمجموعة، مما يعكس الأداء المميز لأصولها التشغيلية.

نتائج الربع الأخير

ارتفعت إيرادات مجموعة تيكوم خلال الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 579 مليون درهم، مدفوعةً بزيادة عدد العملاء الجدد بما في ذلك "يانغو" و"سوكوفو" و"هيمالايا ويلنس" و"نيوتريدور" وغيرها، بجانب استمرار الطلب القوي من العملاء الحاليين.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 61% على أساس سنوي إلى 419 مليون درهم، ونما هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 72% خلال الربع الأخير من عام 2023 مقارنة مع 53% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى الأداء القوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ارتفاع الإيرادات وتحسّن العمليات التشغيلية.

وارتفع صافي الأرباح بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 311 مليون درهم.

أبرز الإنجازات على صعيد الأعمال خلال الربع الأخير من عام 2023

وأعلنت شركتا التكنولوجيا العالميتان "سبرينكلر" و"يانغو" عن افتتاح مكتب جديد لهما في مدينة دبي للإنترنت على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023.

وافتتحت شركة "BeiGene" العالمية المتخصّصة في التكنولوجيا الحيوية مكتبها الإقليمي الجديد في مجمع دبي للعلوم.

وكشف مجمّع دبي للعلوم وشركة "اي واي" (EY) عن مقتطفات من تقرير مرتقب حول قطاع الرعاية الصحية وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

وافتتحت "ليكول" L’ÉCOLE، مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية التي تأسست عام 2012 بدعم من شركة "فان كليف آند آربلز"، أبوابها في حي دبي للتصميم عبر إطلاق معرضها الافتتاحي بعنوان "حديقة الزمرّد".

واحتفى مجمّع دبي للمعرفة بمرور 20 عاماً على تأسيسه كمركز بارز للتعلّم المستمرّ وأحد المساهمين الرئيسيين في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة في المنطقة، كما سجل المجمع المعرفي رقماً قياسياً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لأكبر مكعّب روبيك تفاعلي في العالم.

وافتتحت شركة "سوكوفو" الزراعية مزرعة عمودية في مدينة دبي الصناعية في إطار الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وافتتحت شركة "نيوتريدور" مصنعها الأول الحديث لإنتاج الألبان في دولة الإمارات وذلك في مدينة دبي الصناعية باستثمار بلغت قيمته 75 مليون درهم.

ووضعت شركة "هيمالايا ويلنس" حجر الأساس لمصنعها المتطور للمستحضرات الدوائية والمكمّلات الغذائية المصنوعة من الأعشاب في مدينة دبي الصناعية باستثمار بلغت قيمته 200 مليون درهم.

أبرز الإنجازات

حافظت مجموعة تيكوم خلال عام 2023 على إلتزامها الراسخ بنهج الحوكمة القائم على الشفافية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة عمل متنوّعة وشاملة، إلى جانب تعزيز الممارسات في مجال الاستدامة. ومن أبرز إنجازات المجموعة في هذا المجال:

• تسجيل زيادة بنسبة 9.83% في أعداد الشركات الناشئة النشطة، ليصل المجموع إلى 380 شركة ناشئة تزاول أعمالها ضمن حاضنة الأعمال in5، مقارنة مع 346 شركة ناشئة عام 2022.

• تخصيص استثمارات بقيمة 1.5 مليون درهم لفعاليات وأنشطة المسؤولية المجتمعية للشركات، أثمرت عن مبادرات مهمة عديدة منها "متجر الخير" و"معاً نمشي".

• تسجيل زيادة بنسبة 11% في توليد الطاقة النظيفة ليصل الناتج إلى 12.35 جيجاواط ساعة مقارنة مع 11.14 جيجاواط ساعة خلال عام 2022.

• حصول 8 مباني جديدة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، ليصل إجمالي المباني الحاصلة على شهادة LEED إلى 30 مبنى خلال عام 2023.

• المشاركة الفعالة في مؤتمر المناخ COP28 وتوقيع العديد من الشراكات الإستراتيجية مع ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة.

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