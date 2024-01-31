3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 530 مبايعة بقيمة 2.35 مليار درهم، منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 1.2 مليار درهم، و494 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.15 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 614.96 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 141.34 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 116.24 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية. وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 76.87 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8.37 ملايين درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8.37 ملايين درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 182 مليون درهم بمنطقة الممزر كأهم المبايعات.

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