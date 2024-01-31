صندوق النقد يتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط %4.2 في 2025

المصدر: (واشنطن - وام)

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توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 2.9% في 2024، ترتفع إلى 4.2% في 2025. وذكر الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أنه رفع توقعاته لعام 2025 بواقع 0.3 نقطة مئوية بينما خفض توقعاته لعام 2024 بمقدر 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة في أكتوبر 2023.

وأشار إلى أن التعديلات في التوقعات ترجع بصفة أساسية لتعكس الخفض المؤقت لإنتاج النفط في 2024، بما في ذلك التخفيضات المنصوص عليها من خلال «أوبك»، بينما من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قوياً. وتوقع الصندوق ارتفاع النمو في إفريقيا جنوب الصحراء إلى 3.8% في 2024، و4.1% في 2025، مع انحسار الآثار السلبية للصدمات المناخية السابقة والتقدم تدريجياً في تسوية مشكلات الإمدادات.

وقدر التقرير تراجع النمو في آسيا الصاعدة والنامية من 5.4% في 2023 إلى 5.2% في 2024، و4.8% في 2025، مع زيادة التوقعات لعام 2024 بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي، وهو ما يعزى إلى اقتصاد الصين حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.6% في 2024 و4.1% في 2025. ورفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 إلى 3.1 %، مشيراً إلى «صمود» الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية حول العالم.

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