تقويم دبي لقطاع التجزئة 2024 يحفل بفعاليات مميزة كبرى

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن تفاصيل تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2024 Retail Calendar والذي يشمل فعاليات وأنشطة وتجارب مميزة للمقيمين والزوار في مختلف أنحاء المدينة.

وتم الإعلان عن أجندة حافلة تشمل 17 مهرجاناً وفعالية من خلال الفعاليات السنوية المفضلة مثل مهرجان دبي للتسوق، فعالية التجزئة المفضلة على مستوى العالم والذي انطلق في 8 ديسمبر 2023 حتى 14 يناير 2024، إضافة إلى موسم دبي للموضة ورمضان في دبي والعيد في دبي ومهرجان دبي للمأكولات ومفاجآت صيف دبي والمزيد من الفعاليات في 2024. كما تشمل أجندة قطاع التجزئة الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة الذي اختتمت أخيراً أكبر دورة له حتى الآن، حيث شارك فيها أكثر من 2.4 مليون شخص.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «ينتظرنا عام مليء بالفعاليات والمهرجانات والحملات التي ترتقي بقطاع التجزئة المزدهر في دبي، والذي يسهم في دعم استراتيجية دبي للتنمية المستدامة. وتشهد الحملات التي ننظمها سنوياً إقبالاً كبيراً وتؤدي دوراً أساسياً في الاستراتيجية التي تنفذها دبي لتعزيز السياحة وجذب الزوار».

وأضاف: «تمكنت دبي من تعزيز مكانتها كعاصمة عالمية لعروض التجزئة والأزياء والترفيه، وسنواصل العمل على تحسين تجربة الزوار والتعاون مع شركائنا والأطراف المعنية والجهات الراعية من أجل تنظيم المهرجانات والتجارب المميزة على مدار العام. كما يعد تقويم المهرجانات والفعاليات وسيلة لإضفاء الحيوية على الاحتفالات الثقافية في البيع بالتجزئة وفن الطهي والعديد من التجارب الأخرى في وجهات على مستوى المدينة - مما يساهم في مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

وأردف: «تتماشى مبادرة تقويم التجزئة مع أهداف «أجندة دبي الاقتصادية D33» المتمثلة في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وتعزيز مكانتها بين أفضل ثلاث مدن عالمية. وهذه الجهود هي التي تواصل وضع دبي على الخريطة، حيث نحتفل بإنجازاتها مثل حصولها على المرتبة الأولى في تصنيف الوجهة العالمية على موقع تريب أدفايزر للعام الثالث على التوالي».

أجندة الفعاليات

● مهرجان دبي للتسوق (8 ديسمبر 2023 - 14 يناير ): وفر مهرجان دبي للتسوق، فعالية التجزئة المفضلة على مستوى العالم، العديد من عروض التجزئة والفعاليات الترفيهية والجوائز المذهلة. كما تم الإعلان عن مواعيد الدورة المقبلة حيث ستقام الدورة الثلاثون للمهرجان في الفترة من 13 ديسمبر 2024 حتى 19 يناير 2025.

● رأس السنة الصينية (2 فبراير - 11 فبراير 2024): تم تصميم العديد من العروض الترويجية والأنشطة المخصصة للزوار والمقيمين الصينيين للاحتفال ببداية عام التنين وفق التقويم الصيني.

● موسم دبي للموضة - الربيع/الصيف: يسهم موسم الموضة الذي يشهد إطلاق تشكيلة الربيع/الصيف في تسليط الضوء على أحدث عروض الأزياء وزيادة المبيعات في مختلف أنحاء المدينة من خلال دعم المتاجر الكبرى والعلامات التجارية.

● رمضان وعيد الفطر في دبي (10 مارس - 14 أبريل 2024): يتم الاحتفال بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر من خلال العروض الترويجية والفعاليات الروحانية والثقافية في أجواء عائلية مميزة.

● التخفيضات الإلكترونية الكبرى: تعتبر هذه التخفيضات الحصرية عبر الإنترنت أحدث فعالية في أجندة قطاع التجزئة في دبي. وتتواصل الفعالية على مدار ثلاثة أيام وتوفر صفقات لا مثيل لها للمتسوقين عبر الإنترنت سواء أكانوا في منازلهم أم أثناء التنقل.

● مهرجان دبي للمأكولات (19 أبريل - 12 مايو 2024): يقام مهرجان دبي للمأكولات في دورته الحادية عشرة متضمناً استكشاف العديد من التجارب والأطباق المميزة في دبي. وتذوق أشهى المأكولات من مختلف المطابخ العالمية والنكهات الفريدة طوال فترة المهرجان.

● 3 أيام من التخفيضات الكبرى (مايو): يتيح فرصة التسوق من العلامات التجارية الكبيرة ومتاجر التجزئة التي توفر خصومات مذهلة تصل إلى 90 % على مدار ثلاثة أيام في مراكز ووجهات التسوق في جميع أنحاء دبي. ويتم الإعلان عن المواعيد والعروض قبل أيام قليلة من الفعالية.

● عيد الأضحى في دبي (17 يونيو - 23 يوليو 2024): تحتفي دبي بعيد الأضحى من خلال العديد من الصفقات والفعاليات المميزة في جو عائلي مفعم بالتقاليد والعادات الإماراتية الأصيلة.

● مفاجآت صيف دبي (28 يونيو - 1 سبتمبر 2024): يشهد مهرجان «مفاجآت صيف دبي» موسماً من الفعاليات الممتعة والعروض الترويجية والترفيهية العائلية بما فيها فعالية «عالم مدهش» بالإضافة إلى العروض المميزة والسحوبات الكبرى التي توفر للمتسوقين تجارب ممتعة على مدار الصيف في دبي.

● العودة إلى المدارس (5 أغسطس - 29 أغسطس): يوفر موسم العودة إلى المدارس خلال مفاجآت صيف دبي، عروضاً مذهلة للأطفال في العديد من المتاجر وتشمل صفقات على المنتجات التي يحتاجها الأهل والأطفال للاستعداد لبداية العام الدراسي.

وهناك أيضاً التخفيضات النهائية خلال مفاجآت صيف دبي، وموسم دبي للموضة - تشكيلة الخريف/الشتاء، ومهرجان دبي للمفروشات (11 أكتوبر – 27 أكتوبر 2024)، ومهرجان الأضواء «ديوالي» (25 أكتوبر - 7 نوفمبر 2024) وتحدي دبي للياقة (26 أكتوبر - 24 نوفمبر 2024)، ثم عيد الاتحاد .

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