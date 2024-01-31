«شنايدر إلكتريك» و«&e» تعززان حلول شحن المركبات الكهربائية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت «شنايدر إلكتريك»، الشركة المتخصصة في مجال إدارة الطاقة والأتمتة، اتفاقية مع «&e»، مجموعة التكنولوجيا والاستثمار العالمية، بهدف تعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في دولة الإمارات.

وستسهم الجهود المشتركة لشركة شنايدر إلكتريك ومجموعة «&e» في تطوير شبكة شحن قابلة للتوسع بهدف تسريع تبني المركبات الكهربائية على نطاقات أوسع في الدولة. ويتضمن التعاون كذلك تركيب حلول شحن المركبات الكهربائية ضمن أكاديمية اتصالات من «&e». وقال معمر الرخيمي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات للخدمات القابضة: «يؤكد تعاوننا مع شنايدر إلكتريك التزامنا بريادة التحول الإيجابي في البنية التحتية للمركبات الكهربائية داخل دولة الإمارات».

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