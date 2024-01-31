«موديز» تثبت تصنيف إصدارات مركز دبي المالي العالمي مع نظرة مستقرة

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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أكدت وكالة «موديز» أن النظرة المستقبلية لإصدارات مركز دبي المالي العالمي، مستقرة، إذ ثبتت الوكالة تصنيفات الإصدار (المُصدر) طويلة الأجل عند BAA3 والتقييم الائتماني الأساسي عند BAA3 لمركز دبي المالي العالمي. في الوقت نفسه، أكدت «موديز» تصنيف إصدار المركز لصكوك غير المضمونة بقيمة 700 مليون دولار والمستحقة في نوفمبر 2024 عند BAA3.

ويبرز التصنيف وجهة نظر «موديز» بأن الملف الائتماني لمركز دبي المالي العالمي يتمتع بموقع قوي في فئة التصنيف Baa3. ويحظى تصنيف الدرجة الاستثمارية لمركز دبي المالي العالمي بدعم من قاعدة مستقرة من الدخل المتكرر المستمدة من عقاراته الاستثمارية وقاعدة المستأجرين المتنوعة والقوية.

ويواصل مركز دبي المالي العالمي أداء دور مهم باحتسابه منطقة مالية حرة ومركزاً مالياً عالمياً في دعم مبادرة الحكومة لتنويع وتعزيز اقتصاد دبي. وتعد وكالة موديز مركز دبي المالي العالمي جهة إصدار ذات صلة بالحكومة لأنها مملوكة بنسبة 100% لسلطة مركز دبي المالي العالمي (DIFCA) لمصلحة حكومة دبي، ويجمع تصنيف مُصدر لمركز دبي المالي العالمي Baa3 بين BCA وهو baa3 مع مستوى عالٍ من الاعتماد ومستوى قوي من الدعم من حكومة دبي.

ويرتبط الملف الائتماني لمركز دبي المالي العالمي بشكل كبير بالبيئة الاقتصادية في دبي لتركز أصوله في الإمارة، وتواصل الشركة الاستفادة من تحسن أساسات الاقتصاد الكلي في سوق العقارات في دبي، وكان الأداء التشغيلي والمالي قوياً في 2023.

وحققت الشركة نمواً من رقمين (من ناحية النسبة المئوية) في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنة بالعام السابق. وتتوقع «موديز» أن يظل الأداء قوياً في سنة 2024 مع تقدم الشركة في تطوير مشروع DIFC Living. وستشرع الشركة بمشروعات كثيفة رأس المال مثل DIFC 2.0 وDIFC Living وInnovation Hub. وتتوقع «موديز» أن يظل توليد التدفق النقدي الحر إيجابياً في 2024

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