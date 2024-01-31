329 مليوناً أرباح «سوق دبي المالي» بنمو 124 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة سوق دبي المالي عن نتائجها الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مع تحقيق زيادة بنسبة 124% في صافي الأرباح قياساً على العام السابق، لتصل إلى 329.4 مليون درهم، مقارنة بقيمته البالغة 147.1 مليون درهم في عام 2022.

وخلال اجتماع مجلس الإدارة، تمت مناقشة النتائج السنوية واعتمادها، ليتم فيما بعد تقديمها للمصادقة عليها خلال الجمعية العمومية العادية السنوية.

كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 280 مليون درهم، تمثل نسبة 3.5% من رأس المال ونسبة 95% من إجمالي الأرباح المحتفظ بها للتوزيع.

إنجازات مميزة

وقال هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: شهد سوق دبي المالي طوال عام 2023 إنجازات مميزة، والتي أظهرت مزايا السوق والمتمثلة في قدرته على التكيف والابتكار، بالإضافة إلى الاجتهاد في تحقيق التميز وانسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33». وأشار إلى دور السوق المحوري في تعزيز مسيرة النموّ الاقتصادي، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لرأس المال. ويسرّ مجلس الإدارة الاطلاع على النتائج التي حققتها مبادراتنا، والتي لعبت دوراً كبيراً في تطوير أسواق رأس المال وتجديد مفاهيم الأعمال. وختم المري بالتأكيد على طموح سوق دبي المالي نحو المستقبل.

أداء مالي قوي

يعتبر سوق دبي المالي إحدى أفضل البورصات أداءً على مستوى العالم؛ حيث صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 21.7%، كما حققت شركة سوق دبي المالي إجمالي إيرادات بلغت 541.6 مليون درهم في عام 2023، بما يمثل زيادة بنسبة 54% عن إجمالي الإيرادات في العام الماضي 2023 والتي بلغت 351.2 مليون درهم

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: يشكل عام 2023 مرحلة متميزة بمسيرة السوق حيث لا تقتصر نتائجنا المالية القوية على تأكيد المستوى المتميز لعملياتنا التشغيلية فحسب، بل تسلط الضوء أيضاً على الخطوات المهمة التي نتخذها لتحويل أعمالنا وتطويرها، واستكشاف آفاق جديدة، وتسريع تقدم أسواق رأس المال في دولة الإمارات.

نموّ القيمة السوقية

وفي العام الماضي، شهد سوق دبي المالي نمواً كبيراً في قيمته السوقية، والتي ارتفعت من 582 مليار درهم مع نهاية عام 2022 لتصل إلى 688 مليار درهم الفترة نفسها من عام 2023. واختتم سوق دبي المالي عام 2023 بزيادة قوية في قيمة التداول بنسبة 12% مقارنة بعام 2022 لتبلغ 101 مليار درهم، كما ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 21.7% محققاً بذلك نمواً إيجابياً يضعها ضمن أفضل الأسواق المالية أداء على مستوى العالم.

وطوال عام 2023، حافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم القوي في سوق دبي المالي، بامتلاكهم نسبة 47% من إجمالي قيمة التداولات، بمحصلة شراء بلغت 5.1 مليارات درهم. ومع نهاية العام، وصلت حصة المستثمرين من القيمة السوقية إلى نسبة 20%. كما جذب سوق دبي المالي بشكل قوي عدد من المستثمرين الجدد، حيث وصلت قيمتهم إلى 62,676 مستثمراً جديداً، منهم نسبة 73% من المستثمرين الأجانب، لتتجاوز بذلك قاعدة المستثمرين الحاليين في السوق مليون مستثمر من أكثر من 200 جنسية.

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