7.8 مليارات رأس مال الرخص السارية المسجلة بـ«اقتصادية رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشفت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن ارتفاع حجم رأس مال الرخص السارية الصادرة خلال عام 2023 المسجلة في الدائرة، بنسبة 10%، ليبلغ 7.8 مليارات درهم، في حين حققت الرخص السارية بنسبة نمو سنوي 2.1%، لتصل إلى 18419 رخصة.

وأشارت إلى أن معدل نمو أعداد الرخص السارية الصناعية السنوي نحو 5.3%، وحقق رأس مال الرخص التجارية زيادة سنوية بنسبة 14.4%، ليصل إلى نحو 4.8 مليارات درهم، وفيما يتعلق بالرخص الجديدة الصادرة، خلال الربع الرابع حققت زيادة استثنائية بنسبة 35%، ليصل إجمالي الرخص الجديدة خلال العام 1778 رخصة.

وأضافت قحطان: «حققت الرخص الصناعية الجديدة زيادة بنسبة 46%، ليتضاعف حجم رأس مال الرخص الجديدة المصدرة خلال هذا العام، ليصل إلى 721 مليون درهم مقابل 322.7 مليون درهم العام السابق بنسبة زيادة 123%، مؤكدة أن النتائج التجارية المسجلة جاءت لتؤكد المسيرة الاقتصادية التنموية النشطة في إمارة رأس الخيمة».

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