«تبريد» ترفع كفاءة استخدام الطاقة في محطاتها

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، عن نتائج المرحلة الثالثة من برنامج «تسهيل»، وهو برنامج أطلقته الشركة عام 2019 بهدف زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الحياد الكربوني في عمليات الشركة عبر استخدام أجهزة التحكم في التردد الكهربائي والمعروفة بمحركات التردد المتغير (Variable Frequency Drives) في منظومة تشغيل محطاتها لتبريد المناطق.

واحتفلت «تبريد» بيوبيلها الفضي في عام 2023 بعد افتتاحها أول محطة لتبريد المناطق في الشرق الأوسط منذ ربع قرن. وبذلك، تضم محفظة تبريد محطات دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من 25 عاماً. وتماشياً مع جهودها للحفاظ على موقعها المتميز، تحرص «تبريد» على تطوير عملياتها باستمرار وإدخال التعديلات والتحسينات الاستباقية اللازمة لضمان جودة وانسيابية العمليات بجميع محطاتها، حيث تقوم باستبدال التقنيات القديمة بأخرى جديدة ومتطورة ترفع من كفاءة عملياتها التشغيلية وخفض استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل والصيانة.

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