الرعاية الصحية والخدمات الطبية والتسويق الأكثر تفضيلاً للباحثين عن عمل بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشف بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، أمس، عن نتائج استبيانه الجديد الذي أجراه بالتعاون مع مؤسسة «يوجوف» المتخصصة بأبحاث السوق تحت عنوان «أكثر القطاعات المفضلة للعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وسلّط الاستبيان الضوء على أكثر القطاعات التي يعمل فيها المهنيون حالياً والقطاعات الأكثر طلباً من جانب الباحثين عن عمل بالإمارات. وبرز قطاع الرعاية الصحية (11 %) وقطاع التعليم/القطاع الأكاديمي (5 %) كأكثر القطاعات التي يعمل فيها المهنيون الذين شاركوا في الاستبيان، حالياً، أو عملوا فيها مؤخراً. ومن ناحية أخرى، كانت قطاعات الرعاية الصحية/ الخدمات الطبية والإعلان/التسويق/العلاقات العامة (15 %) أكثر القطاعات تفضيلاً من جانب الباحثين عن عمل في الإمارات.

وتشير النتائج إلى وجود بين المهنيين في ما يتعلق بالرضا الوظيفي في سوق العمل، ففي حين أن العديد من المهنيين راضون عن ساعات عملهم، هناك نسبة يشعرون بعدم الرضا عن رواتبهم. وكشفت إحدى النتائج الرئيسة أن 65 % من المقيمين بالإمارات راضون عن ساعات عملهم، ما يسلّط الضوء على الجانب الإيجابي للمشهد الوظيفي. ومع ذلك، أفاد نحو نصف المشاركين بأنهم غير راضين عن رواتبهم، وعن نموهم المهني، إذ أعرب 48 % من المشاركين عن عدم رضاهم في هذا الجانب.

أفضل المزايا والرواتب

وعن القطاعات التي تقدم أفضل حزم المزايا والرواتب، يعتقد 25 % أن قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات يتصدر أفضل القطاعات على صعيد الرواتب والمزايا في بلد إقامتهم، والتي تشمل المزايا غير النقدية. كما يعتقد 19 % من المشاركين بأن قطاع العقارات/ الإنشاءات/ التطوير العقاري يقدم أفضل الرواتب بعد قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.

وبرزت قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات (14 %)، والخدمات المصرفية/المالية/المحاسبة (14 %)، والخدمات الحكومية/المدنية (20 %)، باعتبارها أكثر القطاعات جاذبية للنساء من حيث تفضيلات الوظائف. إضافة إلى ذلك، تصدرت قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات (15 %)، وتكنولوجيا المعلومات/الإنترنت/التجارة الإلكترونية (14 %)، والخدمات المصرفية/المالية/المحاسبة (12 %)، المراتب الثلاث الأولى من حيث استقطابها لأعلى نسبة من المواهب المحلية.

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