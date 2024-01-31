«كيزاد» تستثمر 621 مليون درهم لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستودعات

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، عن بدء تطوير منشآت صناعية ولوجستية جاهزة باستثمارات تزيد على 621 مليون درهم، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستودعات بما يزيد على 250 ألف متر مربع بنهاية عام 2025. ومن المتوقع أن يؤدي تطوير المنشآت الجديدة إلى زيادة في الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمرافق التخزين بنسبة 43%.

واستجابة للطلب القوي على مرافق التخزين وغيرها من المرافق الجاهزة في المنطقة الحرة والمناطق الصناعية بإمارة أبوظبي، بدأت مجموعة كيزاد تطوير المراحل الجديدة من المشروع والذي تضمن تطوير أراضٍ قابلة للتأجير بمساحة تزيد على 97.500 متر مربع في منطقة خليفة الصناعية (كيزاد المعمورة (أ) و (ب))، وبمساحة تزيد على 153 ألف متر مربع في مدينة أبوظبي الصناعية 3 (كيزاد مصفح).

وكانت مجموعة كيزاد قد استكملت بالفعل تطوير أكثر من 270 ألف متر مربع من مساحات المستودعات الإضافية منذ الربع الثالث من عام 2022، وشهدت الفترة نفسها نمواً ملحوظاً في عقود إيجار المستودعات بنسبة 66%.

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