«مصدر» تزود أسطول «سي إم ايه» بوقود النقل البحري الأخضر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) عن توقيع شراكة توريد استراتيجية مع مجموعة «سي إم ايه - سي جي إم»، الشركة العالمية العاملة في مجال الحلول البحرية والبرية والجوية واللوجستية، وستبحث الشراكة فرص دخول الشركتين في عقود طويلة الأجل لتوريد وقود النقل البحري الأخضر بهدف تزويد سفن مجموعة «سي إم ايه - سي جي إم». حيث تهدف الشراكة إلى توفير وتوريد الوقود البحري الأخضر من المواقع المختلفة للتزود بالوقود، إلى الأسطول ثنائي الوقود التابع لـ «سي إم ايه - سي جي إم»، وذلك اعتباراً من عام 2025 كما هو متوقع، وعقب إدخال السفن تدريجياً حتى عام 2028.

وستواصل «مصدر» و«سي إم إيه - سي جي إم» أيضاً مناقشة توسيع فرص التعاون بينهما، والتي قد تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

وتحقيقاً لطموحاتها في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وضعت مجموعة «سي إم ايه - سي جي إم» أهدافاً جديدة لأنشطتها في قطاع الشحن، حيث تتطلع إلى تحقيق أعلى مستويات أهداف خفض غازات الدفيئة التي حددتها المنظمة البحرية الدولية، أي خفض إجمالي الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2008، وتقليل الانبعاثات بنسبة 80% بحلول عام 2040. ولتحقيق هذا الهدف، تعمل الشركة على تسريع عملية التحول نحو الطاقة النظيفة في أنشطتها.

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