مصرف الإمارات للتنمية يناقش آفاق الاستثمار في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث ملتقى التواصل والشراكة الذي استضاف مصرف الإمارات للتنمية، دورته التي عقدت بالشراكة مع مبادرة «اصنع في الإمارات» وتحت شعار «مسارات النمو: أوجه الاستثمار الاستراتيجي في أبوظبي»، الحلول المبتكرة، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على رؤية الإمارة المستقبلية في تحقيق التنويع الاقتصادي والتقدم الصناعي المستدام.

وشكل الملتقى الذي عقد في سوق أبوظبي العالمي منصة رائدة لمناقشة الاستثمارات الاستراتيجية بحضور ومشاركة عدد من المسؤولين من القطاع الحكومي والخاص وقادة الأعمال والمبتكرين، كما يعد ثاني دورات الملتقى التي يقيمها المصرف بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لدفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي الوطني.

وأكد أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على أهمية الارتقاء بفرص التعاون والشراكة بين مختلف القطاعات لتعزيز المرونة والتنويع الاقتصادي، وقال: «ساهم مصرف الإمارات للتنمية، إلى جانب عدد من مؤسسات التمويل الوطنية الأخرى، في توفير حلول تمويلية بقيمة 5.3 مليارات درهم للشركات العاملة في القطاع الصناعي خلال العام الماضي، حيث مثلت الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة 90% من المستفيدين من الحلول التمويلية التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين».

وأوضح أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن الدورة الحالية من ملتقى التواصل والشراكة تؤكد على الأهمية الكبيرة لتعزيز فرص الشراكات والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية، ولتشكل منظومة متكاملة تسهم بشكل فاعل في تحقيق التوجهات الاستراتيجية للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية عالمياً.

واختتم فعالياته بحفل خاص كرم فيه مصرف الإمارات للتنمية شركاءه الاستراتيجيين تقديراً لمساهمتهم الفاعلة في تحقيق أهداف أبوظبي الاقتصادية.

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