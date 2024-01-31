46.4 مليار درهم أرباح 10 بنوك إماراتية في 2023 بنمو %62.6

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية إلى 46.4 مليار درهم خلال العام الماضي، بما يعكس قوة ملاءتها المالية، وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.

وأظهر مسح لـ«البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023، زادت بنسبة 62.6% أو ما يعادل 18 مليار درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 28.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وبلغت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 37 ملياراً و207 ملايين درهم في 2023، بزيادة بنسبة 66.2% مقابل 22 ملياراً 383 مليون درهم في 2022. فيما وصلت أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي إلى 9 مليارات و81 مليون درهم بزيادة قدرها 50.7% مقارنة بأرباح بقيمة 6 مليارات و24 مليون درهم في العام 2022.

واستحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن ارتفعت أرباح البنك إلى 21.5 مليار درهم بنهاية عام 2023، وبنسبة 65%، مقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2022، في حين بلغت نسبة صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» 71% لتحقق بذلك ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق عند 2.12 مليار درهم.

وحقق بنك المشرق نمواً قوياً في صافي الأرباح ليصل إلى 8.6 مليارات درهم للسنة المالية 2023 بزيادة كبيرة بنسبة 130% على أساس سنوي، مقارنة مع 3.729 مليارات درهم في العام 2022.

ونمت الأرباح الصافية لبنك دبي الإسلامي إلى 7 مليارات درهم بنهاية عام 2023، مقارنة بأرباح قدرها 5.55 مليارات درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022، وبنسبة نمو 26%.

وزادت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 5.25 مليارات درهم بنهاية عام 2023، وبنسبة ارتفاع بلغت 45% مقارنة بأرباح قدرها 3.62 مليارات درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وحقق بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً قياسية تاريخية 1.8 مليار درهم بنمو 54.6% خلال عام 2023 مقارنة بـ1.16 مليار درهم في 2022، مدفوعة بنمو قوي على جانبي الميزانية العمومية، ما دفع صافي دخل الفائدة إلى 3.3 مليارات درهم بزيادة 34%، مدعوماً بإيراد رسوم قوي بلغ 1.1 مليار درهم بزيادة وصلت إلى 17.8%. وصعدت أرباح مصرف الشارقة الإسلامي، إلى 851.5 مليون درهم بنهاية عام 2023، مقارنةً بأرباح قدرها 650.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنسبة نمو 31%. وسجلت أرباح بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 113% لتصل إلى 725.1 مليون درهم بنهاية عام 2023، مقارنةً مع 340.4 مليون درهم في عام 2022.

وتمكن بنك أم القيوين الوطني من تحقيق صافي ربح بلغ 502.6 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وهو أعلى بنسبة 38% من أرباح عام 2022 البالغة 364.52 مليون درهم.

وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي، بنسبة 31% إلى 153.9 مليون درهم بنهاية عام 2023، مقارنةً بأرباح قدرها 117.2 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022.

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