مؤشر سوق دبي يتماسك فوق 4150 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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بلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.62 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.907 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و712.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة بنحو 1.8 مليار درهم موزعة بواقع 1.46 مليار درهم في سوق أبوظبي، و346.75 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 480.4 مليون سهم عبر تنفيذ 27.4 ألف صفقة.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق 4150 نقطة أمس، بدعم أسهم قطاعي المالية والعقارات، ليغلق مؤشر السوق عند 4168.43 نقطة، منخفضاً هامشياً بنسبة 0.05%.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 711.7 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس وصولاً إلى 712.5 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» تداولات سوق دبي المالي، بسيولة ناهزت 107.6 ملايين درهم، بما يعادل نسبة 31% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 346.75 مليون درهم.

وقفز سهم «تكافل الإمارات» بالحد الأقصى عند 0.832 درهم، ليقود ارتفاعات 10 أسهم بسوق دبي مرتفعاً 14.9%، وصعدت في سوق دبي أسهم بنك المشرق 13.2%، ووطنية إنترناشيونال 1.95%، وتاكسي دبي 1.75%، وإعمار للتطوير 1.16%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 20.16 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 112.97 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 92.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9518.83 نقطة، متراجعاً 0.33%.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، تنفيذ صفقتين كبيرتين على أسهم شركة «أيبيكس للاستثمار»، حيث بلغت قيمة الصفقتين 213.2 مليون درهم توزعت على 106.6 ملايين سهم، وبسعر درهمين للسهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة جاوزت 217 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 119.4 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 86.2 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم فينكس كروب 5.8%، وأريد 5.2%، والوطنية للسياحة والفنادق 5.2%، والدار العقارية 4%، وأبوظبي الإسلامي 3.1%.

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