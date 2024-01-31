«دراجون أويل» تشارك بالاجتماعات السنوية لـ«بيكر هيوز» في إيطاليا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في الاجتماع السنوي لعام 2024 «تنشيط التغيير»، الذي تنظمه شركة بيكر هيوز بمدينة فلورنسا الإيطالية.

وحضر الاجتماع الذي اختتمت فعالياته أمس، حشد كبير من نخبة صناع القرار في الصناعة النفطية ومن مختلف قادة ومديري الشركات العالمية، من بينهم المهندس علي الجروان الرئيس التنفيذي للشركة.

وتناولت الاجتماعات السنوية كيفية تغير عالم الطاقة، وانتهت إلى ضرورة احتضان التغيير وتسريع وتيرته نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، طبقاً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأيضاً لما توصل إليه العالم في اجتماع مؤتمر الأطراف «كوب 28» المنعقد نهاية العام الماضي في إمارة دبي، حيث توصل العالم إلى اتفاق تاريخي لمعالجة التغيرات المناخية، كما شهدت أنشطة المؤتمر توقيع أكثر من 50 شركة عالمية من بينها شركة دراجون أويل، على اتفاقية إزالة الكربون من صناعة النفط والغاز.

وأكدت شركة دراجون أويل، أهمية هذه الاجتماعات التي تجمع نخبة صناع القرار في الصناعة النفطية، للتشاور وإيجاد الحلول والابتكارات والشراكات لإحداث التغير المطلوب بأقل التكاليف، مشددةً على أهمية الابتكار في القطاع لتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة ربحاً للوقت واقتصاداً للموارد المالية.

وكانت الشركة أطلقت خمس مبادرات رائدة في التنمية المستدامة عبر مختلف حقول الإنتاج التابعة لها في الدول الثلاث وهي تركمانستان والعراق ومصر، تتمحور حول وقف حرق الغاز وتعزيز استخدامات الطاقة الشمسية وحماية البيئة البحرية من التلوث.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز