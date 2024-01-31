غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تعزز التعاون مع «إنتربرايز أيرلندا»

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة ضمن مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم مع «إنتربرايز أيرلندا»، الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار والتي تعد أكبر مؤسسة رأس مال استثماري في أوروبا من ناحية عدد الصفقات، بهدف إنشاء شراكة استراتيجية تعزز فرص الأعمال والتوسع والتعاون المشترك بين شركات دبي وأيرلندا مع التركيز على القطاع الرقمي.

تم توقيع المذكرة بمقر غرف دبي بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومحمد لوتاه، المدير العام لغرف دبي، وسعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في حين شهد حفل التوقيع من جانب جمهورية أيرلندا دارا كاليري، وزير دولة لترويج التجارة والتحول الرقمي وتنظيم الشركات في جمهورية أيرلندا، وأليسون ميلتون، سفير جمهورية أيرلندا لدى الدولة، وليو كلانسي، الرئيس التنفيذي لوكالة «إنتربرايز أيرلندا».

وتهدف مذكرة التفاهم الاستراتيجية بين غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ووكالة «إنتربرايز أيرلندا» إلى ربط الشركات العاملة في دبي بالشركات الأيرلندية من أجل تعزيز التعاون والشراكات بين الجانبين، وتقديم فرص مجزية لعملاء وكالة «إنتربرايز أيرلندا» وخاصة في مجالات التقنية والتصنيع والطاقة النظيفة.

وبموجب المذكرة، سيتم العمل على بناء فرص أعمال واعدة للشركات الصغيرة في دبي وأيرلندا، مع التركيز على قطاع التقنيات الرقمية، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الأيرلندية الصغيرة للتعرف إلى فرص التصدير إلى دبي، بالتزامن مع تعريف الشركات الصغيرة من دبي بفرص التصدير إلى أيرلندا، كما نصت مذكرة التفاهم على تطوير منصة للتدريب وبناء القدرات من الناحية الثقافية لتعزيز ممارسة الأعمال بين الثقافات واللغات المتنوعة.

وقال محمد لوتاه: «تؤدي دبي دوراً محورياً في مشهد الأعمال العالمي باحتسابها بوابة حيوية لنمو وتوسع الشركات من مختلف أنحاء العالم، كما تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها منصة مثالية تجمع الأفكار الإبداعية ويلتقي فيها رواد الأعمال والشركات المبتكرة وخاصة في مجال التقنيات الرقمية الحديثة، بما يسهم في خلق المزيد من الفرص، وبناء شراكات واعدة وتطوير حلول مجدية ومشروعات رائدة».

وأضاف لوتاه: «يشكل تعاون غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مع وكالة «إنتربرايز أيرلندا» على إبرام مذكرة التفاهم الاستراتيجية خطوة نوعية تصب في مصلحة مجتمعي الأعمال في كل من دبي وأيرلندا، بما يشمل الشركات الصغيرة والناشئة والمشروعات المتخصصة في القطاعات التقنية، لتتم مشاركة الخبرات المحلية واستشراف الفرص المشتركة بما يسهم في رفد حجم التبادل التجاري والاستثماري ويدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي وأيرلندا».

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