«سوانك» البرتغالية للعقارات تطلق أعمالها بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «سوانك»، الشركة البرتغالية لتطوير العقارات الفاخرة انطلاق أعمالها في دبي، عبر أول مشاريعها في مدينة محمد بن راشد – ميدان، باستثمارات تصل إلى أكثر من 300 مليون درهم، للاستفادة من زخم نمو القطاع في الإمارة وارتفاع الطلب على الفلل الفاخرة.

وقال براسنجيت غوش، المدير العام لشركة «سوانك» للتطوير العقاري، إن دبي مدينة عالمية مفضلة للمستثمرين العقاريين من مختلف أنحاء العالم، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية متميزة، وما توفره من تسهيلات للمستثمرين لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ورفع استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويريّة.

وقال مصطفى السعيد، رئيس المبيعات في شركة «سوانك» للتطوير العقاري: «في ضوء استمرار زخم النمو في دبي كواحدة من أكثر المدن سعادة وأماناً في العالم، وقدرتها على جذب مستثمرين من حول العالم، نشهد استمرار ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة، وهذا يحفزنا على إثبات حضورنا عبر إنشاء مساحات تعكس جوهر الفخامة والطابع العملي بدبي».

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